Гребенкин считает, что «Флорида» выиграет Кубок Стэнли: «Очень сбалансированная команда – все в порядке во вратарской линии, защите, атаке»

Никита Гребенкин заявил, что «Флорида» выиграет Кубок Стэнли.

На данный момент «Пантерс» ведут 3-2 в серии против «Рейнджерс» в финале Восточной конференции.

– У вас есть чувство, кто в этом году возьмет ?

– Мое мнение, что чемпионом станет « ».

Это очень сбалансированная команда – и в защите, и в атаке, и во вратарской линии у них все в порядке.

У них такого нет, что в нападении они играют хорошо, а в нападении проваливаются. Который год они уже показывают хорошую игру по всей площадке.

При этом немаловажно, как они проходят среднюю зону, – сказал перешедший в « » .