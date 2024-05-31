Гребенкин считает, что «Флорида» выиграет Кубок Стэнли: «Очень сбалансированная команда – все в порядке во вратарской линии, защите, атаке»
Никита Гребенкин заявил, что «Флорида» выиграет Кубок Стэнли.
На данный момент «Пантерс» ведут 3-2 в серии против «Рейнджерс» в финале Восточной конференции.
– У вас есть чувство, кто в этом году возьмет Кубок Стэнли?
– Мое мнение, что чемпионом станет «Флорида».
Это очень сбалансированная команда – и в защите, и в атаке, и во вратарской линии у них все в порядке.
У них такого нет, что в нападении они играют хорошо, а в нападении проваливаются. Который год они уже показывают хорошую игру по всей площадке.
При этом немаловажно, как они проходят среднюю зону, – сказал перешедший в «Торонто» Никита Гребенкин.