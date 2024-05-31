Леон Драйзайтль: «Эдмонтон» при лучшей игре победит лучший хоккей любого соперника»

Леон Драйзайтль считает, что «Эдмонтон» может обыграть любого соперника.

«Ойлерс» проводит серию финала Западной конференции против « », в которой счет 2-2 на данный момент.

«Я искренне верю, что наша команда при лучшей игре победит лучшую игру любого соперника. Это зависит от стабильности нашего хоккея.

«Даллас», безусловно, хорошо обороняется. Это команда с глубоким составом. В их команде угроза исходит от каждого звена

Думаю, что в целом наша команда проделывает хорошую работу.

Возможно, допустили несколько быстрых отрывов с численным преимуществом на наши ворота, но считаю, что мы хорошо адаптировались и готовимся к еще одну шагу в пятом матче», – сказал нападающий « » .