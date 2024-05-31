Леон Драйзайтль: «Эдмонтон» при лучшей игре победит лучший хоккей любого соперника»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль считает, что «Эдмонтон» может обыграть любого соперника.

«Ойлерс» проводит серию финала Западной конференции против «Далласа», в которой счет 2-2 на данный момент.

«Я искренне верю, что наша команда при лучшей игре победит лучшую игру любого соперника. Это зависит от стабильности нашего хоккея.

«Даллас», безусловно, хорошо обороняется. Это команда с глубоким составом. В их команде угроза исходит от каждого звена

Думаю, что в целом наша команда проделывает хорошую работу.

Возможно, допустили несколько быстрых отрывов с численным преимуществом на наши ворота, но считаю, что мы хорошо адаптировались и готовимся к еще одну шагу в пятом матче», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

2 комментария
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Вперёд к кубку, Ойлерз!
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Давайте честно, в этом году кубок уедет на Запад. Пока, судя по играм, потолк Ойлерз - финал. Но я в это не верю - дожмёт Даллас.
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