Леон Драйзайтль: «Эдмонтон» при лучшей игре победит лучший хоккей любого соперника»
Леон Драйзайтль считает, что «Эдмонтон» может обыграть любого соперника.
«Ойлерс» проводит серию финала Западной конференции против «Далласа», в которой счет 2-2 на данный момент.
«Я искренне верю, что наша команда при лучшей игре победит лучшую игру любого соперника. Это зависит от стабильности нашего хоккея.
«Даллас», безусловно, хорошо обороняется. Это команда с глубоким составом. В их команде угроза исходит от каждого звена
Думаю, что в целом наша команда проделывает хорошую работу.
Возможно, допустили несколько быстрых отрывов с численным преимуществом на наши ворота, но считаю, что мы хорошо адаптировались и готовимся к еще одну шагу в пятом матче», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.