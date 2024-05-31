Питер Лавиолетт: «Бобровский доказал, что является топ-вратарем в НХЛ. В «Филадельфии» я видел его развитие. Сергей хотел улучшить мастерство, и сделал это»
Питер Лавиолетт высказался относительно Сергея Бобровского.
«Рейнджерс» под руководством специалиста играет против «Флориды», за которую выступает российский голкипер, в финале Восточной конференции.
Но впервые тренер и вратарь встретились в «Филадельфии», первом для голкипера клубе в НХЛ.
«Бобровский являлся молодым хоккеистом, когда я тренировал «Филадельфию». Я видел то, как он развивается.
За годы, которые Сергей провел в «Коламбусе», а теперь во «Флориде», он доказал, что является топ-голкипером в лиге.
Он тот хоккеист, который работал на льду каждый день. Он хотел улучшить свое мастерство, и сделал это», – сказал Питер Лавиолетт.