Питер Лавиолетт: «Бобровский доказал, что является топ-вратарем в НХЛ. В «Филадельфии» я видел его развитие. Сергей хотел улучшить мастерство, и сделал это»

Питер Лавиолетт высказался относительно Сергея Бобровского.

« » под руководством специалиста играет против «Флориды», за которую выступает российский голкипер, в финале Восточной конференции.

Но впервые тренер и вратарь встретились в «Филадельфии», первом для голкипера клубе в .

« являлся молодым хоккеистом, когда я тренировал «Филадельфию». Я видел то, как он развивается.

За годы, которые Сергей провел в « », а теперь во «Флориде», он доказал, что является топ-голкипером в лиге.

Он тот хоккеист, который работал на льду каждый день. Он хотел улучшить свое мастерство, и сделал это», – сказал .