Питер Лавиолетт: «Бобровский доказал, что является топ-вратарем в НХЛ. В «Филадельфии» я видел его развитие. Сергей хотел улучшить мастерство, и сделал это»

Теги Рейнджерс Филадельфия Флорида Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

Питер Лавиолетт высказался относительно Сергея Бобровского.

«Рейнджерс» под руководством специалиста играет против «Флориды», за которую выступает российский голкипер, в финале Восточной конференции.

Но впервые тренер и вратарь встретились в «Филадельфии», первом для голкипера клубе в НХЛ.

«Бобровский являлся молодым хоккеистом, когда я тренировал «Филадельфию». Я видел то, как он развивается.

За годы, которые Сергей провел в «Коламбусе», а теперь во «Флориде», он доказал, что является топ-голкипером в лиге.

Он тот хоккеист, который работал на льду каждый день. Он хотел улучшить свое мастерство, и сделал это», – сказал Питер Лавиолетт.

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