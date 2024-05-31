Гребенкин про НХЛ: «Ничего особенного там нет. Играют еще проще, чем в КХЛ. Все просто – побежал, закинул, поборолся, в тело сыграл»

Теги Металлург Мг Торонто НХЛ КХЛ Матч ТВ Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин заявил, что в НХЛ в хоккей играют еще проще, чем в КХЛ.

21-летний нападающий выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в прошедшем сезоне КХЛ.

После этого форвард подписал соглашение с «Торонто» и продолжит карьеру в НХЛ.

– Сильно ли уровень плей‑офф НХЛ отличается от плей‑офф КХЛ? Ведь в России переходят на маленькие площадки.

– Я не скажу, что у нас площадки стали такими же маленькими везде. А игра в плей‑офф – да, где‑то плюс‑минус похоже. Ничего особенного там нет.

Вообще в НХЛ играют еще проще, чем у нас. Там совсем ничего не выдумывают. И без разницы, ты звезда или в четвертом звене. К примеру, дошел до красной линии. Счет 0:0, второй период. Закинул шайбу в зону и сменился.

Бросилось в глаза, что там очень быстрые смены.

Нет каких‑то интересных раскатов. Все просто – побежал, закинул, поборолся, в тело сыграл. Конечно, там все гораздо быстрее, потому что площадки все равно меньше.

И прям очень мастеровитые ребята с хорошим катанием. Такого я, наверное, еще не видел, чтобы так люди выделялись, – сказал Никита Гребенкин.

30 комментариев
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Вот и Промокашка говорил -
"Так и я могу, ты мне Мурку сыграй".
+43
-1
+42
Ответ My Channels To Watch
Забавно
Забавно, если Никита так и не сыграет ни одного матча в НХЛ. Что вполне возможно.
+30
-2
+28
Так можно охарактеризовать любую лигу в любом виде спорта. В АПЛ тоже все тупо – открылся, получил, отдал, замкнул. Но есть нюансы…
+24
-2
+22
Ладно хоть ребята есть в нхл, которые кататься умеют 🤣
+17
0
+17
Забавно
+13
-1
+12
Проще то может и проще но ещё попробуй закрепиться. Такие наши асы как Шипа, Ткач и Гусь не смогли.
+9
0
+9
Чуваку,конечно,в ахл будет тяжко,вернется через год в феврале
+7
0
+7
Ответ Bratsk Bruins
Проще то может и проще но ещё попробуй закрепиться. Такие наши асы как Шипа, Ткач и Гусь не смогли.
Гусев неплохо себя показал, было видно по уровню мастерства и понимания игры он безусловно подходит. Но проблема в том что без жесткости и габаритов он мог играть только в топ-6 и большинстве. А туда очень непросто попасть, далеко не всем командам в лиге в принципе нужны такие игроки.

То есть он не мог там рассчитывать на стабильное место в основе, хороший длинный контракт и т.п. Поэтому и ливнул.
+6
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+6
Пока будешь кружева плести, тебя за борт выкинут. Физику в хоккее никто не отменял.
+5
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Чеж вы туда все стремитесь?фигурным катанием здесь занимался бы...
+5
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+5
Готовый кандидат в СКА!
+5
-1
+4
Так и запишем, бей-беги, никакой системы
+3
0
+3
ай да клоун 🤡
+5
-2
+3
Ответ Rikishi
Гусев неплохо себя показал, было видно по уровню мастерства и понимания игры он безусловно подходит. Но проблема в том что без жесткости и габаритов он мог играть только в топ-6 и большинстве. А туда очень непросто попасть, далеко не всем командам в лиге в принципе нужны такие игроки. То есть он не мог там рассчитывать на стабильное место в основе, хороший длинный контракт и т.п. Поэтому и ливнул.
Всë ещё проще - Гусь не для обороны совсем, а чтобы в НХЛ закрывали на это глаза, надо быть масштаба Кучерова, МакДэвида, Мэттьюса и Маккиннона и то они в защите лучше чем Гусь. Поэтому он и не закрепился, а уж потом габариты. В НХЛ надо отрабатывать на обеих сторонах
+3
0
+3
Только там клубы зарабатывают а. не ждут из госбюджета.
+3
-1
+2
Рассуждает конечно Никита лихо.
+2
0
+2
Ну что же,если что то дома тебя всегда ждут 😉...А так удачи и успехов.....
+1
0
+1
Сколько сразу вылезло, кто обиделся прям за НХЛ. По факту, если потрудиться почитать дальше заголовка, ничего особо обидного и не сказал. Как есть все, так и резюмировал
+3
-2
+1
В НХЛ простой хоккей?
Ну, пускай Гребенкин не удивляется, когда окажется в фарме.
+1
0
+1
Отчасти он прав, посмотрите статистику Панарина и Капризова в КХЛ и НХЛ. Там сильно выше...
+2
-2
0
Ну-да, ну-да! Помним мы и 3:7 и 1:6. Вот когда в обратную сторону будет так, при равных прочих, тогда и бум кричать про бей-беги! А сейчас это разговоры про Йозе
0
0
0
Ждем 100 очков за сезон
+1
-1
0
Ответ Кирилл Дубасов
Всë ещё проще - Гусь не для обороны совсем, а чтобы в НХЛ закрывали на это глаза, надо быть масштаба Кучерова, МакДэвида, Мэттьюса и Маккиннона и то они в защите лучше чем Гусь. Поэтому он и не закрепился, а уж потом габариты. В НХЛ надо отрабатывать на обеих сторонах
И уметь хорошо кататься. А не так, как Гусев с его корявым катанием
0
0
0
Ответ Snow11
Ну-да, ну-да! Помним мы и 3:7 и 1:6. Вот когда в обратную сторону будет так, при равных прочих, тогда и бум кричать про бей-беги! А сейчас это разговоры про Йозе
Что больше Канадцев никогда не обыгрывали?
0
0
0
Ответ Pronger
Что больше Канадцев никогда не обыгрывали?
Внимательнее читаем)
0
0
0
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