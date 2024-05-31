Гребенкин про НХЛ: «Ничего особенного там нет. Играют еще проще, чем в КХЛ. Все просто – побежал, закинул, поборолся, в тело сыграл»

Никита Гребенкин заявил, что в НХЛ в хоккей играют еще проще, чем в КХЛ.

21-летний нападающий выиграл Кубок Гагарина с « » в прошедшем сезоне КХЛ.

После этого форвард подписал соглашение с « » и продолжит карьеру в НХЛ.

– Сильно ли уровень плей‑офф НХЛ отличается от плей‑офф ? Ведь в России переходят на маленькие площадки.

– Я не скажу, что у нас площадки стали такими же маленькими везде. А игра в плей‑офф – да, где‑то плюс‑минус похоже. Ничего особенного там нет.

Вообще в играют еще проще, чем у нас. Там совсем ничего не выдумывают. И без разницы, ты звезда или в четвертом звене. К примеру, дошел до красной линии. Счет 0:0, второй период. Закинул шайбу в зону и сменился.

Бросилось в глаза, что там очень быстрые смены.

Нет каких‑то интересных раскатов. Все просто – побежал, закинул, поборолся, в тело сыграл. Конечно, там все гораздо быстрее, потому что площадки все равно меньше.

И прям очень мастеровитые ребята с хорошим катанием. Такого я, наверное, еще не видел, чтобы так люди выделялись, – сказал .