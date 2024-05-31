Гребенкин про НХЛ: «Ничего особенного там нет. Играют еще проще, чем в КХЛ. Все просто – побежал, закинул, поборолся, в тело сыграл»
Никита Гребенкин заявил, что в НХЛ в хоккей играют еще проще, чем в КХЛ.
21-летний нападающий выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в прошедшем сезоне КХЛ.
После этого форвард подписал соглашение с «Торонто» и продолжит карьеру в НХЛ.
– Сильно ли уровень плей‑офф НХЛ отличается от плей‑офф КХЛ? Ведь в России переходят на маленькие площадки.
– Я не скажу, что у нас площадки стали такими же маленькими везде. А игра в плей‑офф – да, где‑то плюс‑минус похоже. Ничего особенного там нет.
Вообще в НХЛ играют еще проще, чем у нас. Там совсем ничего не выдумывают. И без разницы, ты звезда или в четвертом звене. К примеру, дошел до красной линии. Счет 0:0, второй период. Закинул шайбу в зону и сменился.
Бросилось в глаза, что там очень быстрые смены.
Нет каких‑то интересных раскатов. Все просто – побежал, закинул, поборолся, в тело сыграл. Конечно, там все гораздо быстрее, потому что площадки все равно меньше.
И прям очень мастеровитые ребята с хорошим катанием. Такого я, наверное, еще не видел, чтобы так люди выделялись, – сказал Никита Гребенкин.
"Так и я могу, ты мне Мурку сыграй".
То есть он не мог там рассчитывать на стабильное место в основе, хороший длинный контракт и т.п. Поэтому и ливнул.
Ну, пускай Гребенкин не удивляется, когда окажется в фарме.