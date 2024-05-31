«Монреаль» поздравил Прайса с получением докторской степени в университете Британской Колумбии

Теги Монреаль фото НХЛ Кэри Прайс Хоккей

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс получил докторскую степень.

«Доктор Кэри Прайс! Теперь Прайс имеет почетную докторскую степень Университета Северной Британской Колумбии (UNBC).

Поздравляем с получением звания почетного доктора UNBC – выпуск 2024 года!» – говорится в публикации «Монреаля».

После финала Кубка Стэнли-2021 голкипер провел за «Канадиенс» только 5 матчей из-за травмы колена.

Вратарь еще не завершал карьеру. Его контракт с «Монреалем» с зарплатой 10,5 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона НХЛ-2025/26.

Фото: социальная сеть Университета Северной Британской Колумбии

6 комментариев
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Ответ monah
Это он торчал и проходил программу помощи НХЛ?
Ну может он попал в программу помощи, потому что забил на хоккей и с утра до ночи писал докторскую?
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+2
Ответ monah
Это он торчал и проходил программу помощи НХЛ?
Реально больше ни с чем не ассоциируется ?
+2
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Это он торчал и проходил программу помощи НХЛ?
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Ну молодчик как бы то ни было
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Как там там ши Вебер поживает?
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