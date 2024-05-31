«Монреаль» поздравил Прайса с получением докторской степени в университете Британской Колумбии

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс получил докторскую степень.

«Доктор Кэри Прайс! Теперь Прайс имеет почетную докторскую степень Университета Северной Британской Колумбии (UNBC).

Поздравляем с получением звания почетного доктора UNBC – выпуск 2024 года!» – говорится в публикации « ».

После финала Кубка Стэнли-2021 голкипер провел за «Канадиенс» только 5 матчей из-за травмы колена.

Вратарь еще не завершал карьеру. Его контракт с «Монреалем» с зарплатой 10,5 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона НХЛ-2025/26.

Фото: социальная сеть Университета Северной Британской Колумбии