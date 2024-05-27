Даллас – Эдмонтон где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 1 июня

В субботу, 1 июня, сыграют Даллас и Эдмонтон в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Даллас – Эдмонтон

Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.

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Прогноз на пятый матч Даллас – Эдмонтон

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