«Бостон» выиграл 62-й матч в сезоне и повторил рекорд НХЛ по числу побед за одну регулярку

Теги Бостон Тампа-Бэй Детройт НХЛ рекорды Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» выиграл 62-й матч в сезоне и повторил рекорд НХЛ по числу побед

«Брюинс» взяли верх над «Нью-Джерси» (2:1) в матче регулярного чемпионата. 

Команда тренера Джим Монтгомери повторила рекорд НХЛ по числу побед за одну регулярку. 

Он был установлен «Детройтом» (в сезоне-1995/96, 62 победы, в основное время – 59) и повторен «Тампой» (в сезоне-2018/19, 62 победы, в основное время – 49). У «Бостона» 51 победа в основное время.

Клуб уже выиграл Президентский кубок и имеет в активе 129 очков в 79 играх. Рекорд НХЛ по числу очков за регулярку принадлежит «Монреалю» (132 в 80 играх, 1976/77). 

«Мишкам» осталось провести 3 матча – «Филадельфией» (в гостях), «Вашингтоном» (дома) и «Монреалем» (в гостях). 

3 комментария

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Misson
Бостонский каток. Побьют и рекорд по очкам и по победам. Даже не знаю, кто может их остановить в плей-офф. Только прошлогодний Колорадо бы их мог переиграть. Потенциально Нью-Джерси может, но сейчас "дьяволы" сбавили обороты, да и их молодым лидерам опыта и силенок может не хватить на рубилово плей-офф. Хотя и бостонские ветераны могут к финалу конференции болячек нахватать, но у Бостона в этом сезоне и глубина состава впечатляет.
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Anton_k
вылет в первом раунде
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каток Третьяка
4 очка должны набрать с данными клубами... причем в матче с Монреалем наверное и поставят рекорд))
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