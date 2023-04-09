«Бостон» выиграл 62-й матч в сезоне и повторил рекорд НХЛ по числу побед за одну регулярку

«Бостон» выиграл 62-й матч в сезоне и повторил рекорд НХЛ по числу побед

«Брюинс» взяли верх над «Нью-Джерси» (2:1) в матче регулярного чемпионата.

Команда тренера повторила рекорд НХЛ по числу побед за одну регулярку.

Он был установлен « » (в сезоне-1995/96, 62 победы, в основное время – 59) и повторен « » (в сезоне-2018/19, 62 победы, в основное время – 49). У « » 51 победа в основное время.

Клуб уже выиграл Президентский кубок и имеет в активе 129 очков в 79 играх. Рекорд НХЛ по числу очков за регулярку принадлежит «Монреалю» (132 в 80 играх, 1976/77).

«Мишкам» осталось провести 3 матча – «Филадельфией» (в гостях), «Вашингтоном» (дома) и «Монреалем» (в гостях).