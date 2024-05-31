Тардиф о повышении России в рейтинге ИИХФ: «Не только в Финляндии недовольны. Координационный комитет предложит адаптированное правило»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф заявил, что не только Финляндия недовольна рейтингом ИИХФ.

После завершения ЧМ-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

«Координационный комитет ИИХФ предложит правило, более адаптированное к ситуации.

Не только в Финляндии недовольны», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?

9 комментариев
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Засикал и прогнулся , тряпка
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Если искомый результат не вписывается в рейтинг - надо менять рейтинг. Логично. Но скучно. Меняйте, не заплачем
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Если правила игры не позволяет джентельмену выиграть, джентельмен меняет правила))
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Как минимум один житель Финляндии доволен
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Да как пофиг кто чем недоволен. Главное что я доволен 🫠🫠 и рад
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Жена Тардифа тоже недовольна ?
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Как же это они профукали такой результат?По ходу заигрались.У этих никаких правил нет, они меняют их,как перчатки.У них всегда и везде виноваты Русские.
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Ответ PolarBear
Засикал и прогнулся , тряпка
И это называется Политика 🫤🫤🫤
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Ответ Александр Кудрявцев
И это называется Политика 🫤🫤🫤
это называется шестерка хозяев
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