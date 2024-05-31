Тардиф о повышении России в рейтинге ИИХФ: «Не только в Финляндии недовольны. Координационный комитет предложит адаптированное правило»
Люк Тардиф заявил, что не только Финляндия недовольна рейтингом ИИХФ.
После завершения ЧМ-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.
Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.
«Координационный комитет ИИХФ предложит правило, более адаптированное к ситуации.
Не только в Финляндии недовольны», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?