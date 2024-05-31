Тардиф о повышении России в рейтинге ИИХФ: «Не только в Финляндии недовольны. Координационный комитет предложит адаптированное правило»

Люк Тардиф заявил, что не только Финляндия недовольна рейтингом ИИХФ.

После завершения ЧМ-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

«Координационный комитет предложит правило, более адаптированное к ситуации.

Не только в Финляндии недовольны», – сказал президент Международной федерации хоккея .

Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?