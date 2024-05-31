Фетисов о россиянах на ОИ-2024: «Они как разведчики. Идти в разведку, в тыл врага, оглядываться, терпеть унижения. Это как отреагирует народ»

Вячеслав Фетисов сравнил российских спортсменов с разведчиками на Олимпиаде.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены могут выступить на соревнованиях при действии ограничений и в нейтральном статусе.

«Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на или нет.

Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Это как отреагирует народ, история по-разному может случиться.

Опять же, какие еще дополнительные «мульки» нам предложат со стороны организаторов.

Каждый должен принять для себя решение и с этим дальше жить», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею .