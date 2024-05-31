Фетисов о россиянах на ОИ-2024: «Они как разведчики. Идти в разведку, в тыл врага, оглядываться, терпеть унижения. Это как отреагирует народ»

Теги Вячеслав Фетисов Париж-2024 Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов сравнил российских спортсменов с разведчиками на Олимпиаде.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены могут выступить на соревнованиях при действии ограничений и в нейтральном статусе.

«Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет.

Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Это как отреагирует народ, история по-разному может случиться.

Опять же, какие еще дополнительные «мульки» нам предложат со стороны организаторов.

Каждый должен принять для себя решение и с этим дальше жить», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

34 комментария
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дети Пескова с малых лет в разведке. Пора давать звезду героев России
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Сказочный
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Все как всегда: во всем мире олимпиада это праздник, у нас война за медали против врагов
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Ответ Фуфик Полосатый
дети Пескова с малых лет в разведке. Пора давать звезду героев России
Сыновья Соловьева и Мизулиной вообще свои большие сердца отдают за Родину .
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+13
Ответ Фуфик Полосатый
дети Пескова с малых лет в разведке. Пора давать звезду героев России
Ну так дети Славика тоже разведчики с пеленок у пендосов.
+10
0
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Он вообще нормальный??? И в экологии рубит, и в разведке. Дипломы покажи.
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Для одного чинуши разведчики, для другого предатели. Крепкая шиза там царит.
+7
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Ответ Леонид Басаев
Сказочный
Д
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Еще недавно предатели, теперь разведчики. Что-то изменилось…
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У нас унижения как раз сам народ испытывает, с такими зарплатами, пенсиями и ценами на все.
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🤡
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Ответ krealpmoney
Л
БО(так быстрее)
+4
0
+4
Так разведчиков наверно еще никто не оскорблял сравнивая их со спортсменами тем более с такими у которых нет ни Родины ни флага
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-3
+4
Злые языки озвучивали требования двухнедельного (вроде) карантина, перед матчами ночной лиги. Так что унижения у всех свои...
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+3
Ответ Леонид Басаев
Сказочный
Б
+2
0
+2
Ответ Nomer22
БО(так быстрее)
Е
+2
0
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И вот как это всерьез воспринимать
+1
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Ответ Nomer22
БО(так быстрее)
БББ!!!! ТАК НАДЁЖНЕЕ!!!))
+1
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Ответ Milky Way
Д
O
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Сказал человек, нарушивший в свое время присягу и сбежавший за границу в костюме клоуна
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овечкин спокойно живет в сша,своими налогами поддерживает всу и нато,и народ спокойно реагирует
каждому своё
+3
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ах вот оно что)) сам сбежал из коммунистического рая в свое время))
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К Фетисову на личном приëме обратились правозащитники о том, что незаконно вырублено несколько десятков га Троицкого леса.
Молчит. Это не позор?
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Вячеслав а Вы с ребятами себя не принижаете позволяя правителю из хоккея устраивать Цирк ??!
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Бредоносец
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Сказал бы проще-заслали ДРГ в Париж.
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Славка, а расскажи как ты уехал в NHL то сам.
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Ответ Сергей Маслов
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Л
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Наши разведчики, их - шпионы
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Народу как- то фиолетово.
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