Сергеев о дерби СКА и ЦСКА: «Больше нравилось «Зеленое дерби», когда играл в «Салавате». Вокруг больше ажиотажа, эмоций»

Теги Ак Барс Салават Юлаев ЦСКА СКА КХЛ Динамо Артем Сергеев Чемпионат.com Хоккей

Артем Сергеев ответил на вопрос о значимости дерби между ЦСКА и СКА.

– Будучи игроком СКА, успели прочувствовать армейское дерби с другой стороны? Для какой из двух команд – СКА или ЦСКА – эти поединки несут большее значение?

– ЦСКА последних лет понимал значение вывески этого матча, но не могу сказать, что для нас это было каким-то давлением.

Для СКА же эта вывеска более значима. Но на самом деле, когда я играл в Уфе, мне больше нравилось «Зеленое дерби»

– Чем?

– Вокруг него больше ажиотажа, больше эмоций.

Болельщики к этим матчам иначе относятся. Чувствуется накал страстей, – сказал бывший защитник СКА Артем Сергеев, перешедший в «Динамо».

1 комментарий
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зелёное дерби - главное дерби КХЛ. только мне кажется что однажды увеличив количество матчей между соперниками в сезоне, градус противостояния упал, стало более обыденно
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