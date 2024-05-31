Сергеев о дерби СКА и ЦСКА: «Больше нравилось «Зеленое дерби», когда играл в «Салавате». Вокруг больше ажиотажа, эмоций»
Артем Сергеев ответил на вопрос о значимости дерби между ЦСКА и СКА.
– Будучи игроком СКА, успели прочувствовать армейское дерби с другой стороны? Для какой из двух команд – СКА или ЦСКА – эти поединки несут большее значение?
– ЦСКА последних лет понимал значение вывески этого матча, но не могу сказать, что для нас это было каким-то давлением.
Для СКА же эта вывеска более значима. Но на самом деле, когда я играл в Уфе, мне больше нравилось «Зеленое дерби»
– Чем?
– Вокруг него больше ажиотажа, больше эмоций.
Болельщики к этим матчам иначе относятся. Чувствуется накал страстей, – сказал бывший защитник СКА Артем Сергеев, перешедший в «Динамо».