«Бостон» – 4-я команда в истории НХЛ, выигравшая 60 матчей в регулярном чемпионате

Теги Монреаль Бостон Тампа-Бэй Детройт НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» выиграл 60-й матч в нынешнем сезоне НХЛ.

Команда тренера Джим Монтгомери обыграла «Сент-Луис» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата.

«Брюинс» – четвертая команда в истории лиги, которая выиграла 60 матчей в одном регулярном чемпионате.

Также это удавалось сделать «Монреалю» (в сезоне-1976/77, 60 побед), «Детройту» (в сезоне-1995/96, 62 победы) и «Тампе» (в сезоне-2018/19, 62 победы).

«Бостон» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 125 очков в 77 матчах.

5 комментариев

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Booligan
У Детройта рекорд в эпоху ничьих, поэтому никакой рекорд Мишки никогда не побьют, у них уже 4 победы по буллитам
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АРХАТ
Это будет символично если "мишки" обновят рекорд лиги по очкам в последнем матче с Монреалем (который и владеет рекордом).
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k.vlad
Если ведмедки не возьмут чашку в том году очень удивлюсь
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morozzzko
почитал новости, только Монреалю удалось выиграть Кубок Стэнли в сезоне с 60 победами в регулярке, посмотрим удастся ли Бостону
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ottomann
На кону рекорд лиги, учитывая Ойлерз и Айлов 80-ых это правда достижение
+2
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