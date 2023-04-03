«Бостон» – 4-я команда в истории НХЛ, выигравшая 60 матчей в регулярном чемпионате

«Бостон» выиграл 60-й матч в нынешнем сезоне .

Команда тренера обыграла «Сент-Луис» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата.

«Брюинс» – четвертая команда в истории лиги, которая выиграла 60 матчей в одном регулярном чемпионате.

Также это удавалось сделать «Монреалю» (в сезоне-1976/77, 60 побед), « » (в сезоне-1995/96, 62 победы) и « » (в сезоне-2018/19, 62 победы).

« » занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 125 очков в 77 матчах.