«Бостон» – 4-я команда в истории НХЛ, выигравшая 60 матчей в регулярном чемпионате
«Бостон» выиграл 60-й матч в нынешнем сезоне НХЛ.
Команда тренера Джим Монтгомери обыграла «Сент-Луис» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата.
«Брюинс» – четвертая команда в истории лиги, которая выиграла 60 матчей в одном регулярном чемпионате.
Также это удавалось сделать «Монреалю» (в сезоне-1976/77, 60 побед), «Детройту» (в сезоне-1995/96, 62 победы) и «Тампе» (в сезоне-2018/19, 62 победы).
«Бостон» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 125 очков в 77 матчах.
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