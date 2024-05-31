Кожевников о словах президента Чехии в адрес сборной России: «Больные люди, диагноз. Это было почти 10 лет назад. Зачем вспоминать?»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Политика Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников оценил слова президента Чехии о российских хоккеистах.

Президент Чехии Петр Павел ранее упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении из-за финала чемпионата мира в 2015 году, когда сборная России проиграла команде Канады (1:6).

Тогда российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.

«Это было почти 10 лет назад. Зачем это вспоминать? Это больные люди, это диагноз.

Тут больше нечего сказать», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В то же время: «Кожевников: шведы — завистливые люди, которые никогда не простят нам победы Петра Первого»
+11
-2
+9
Печенеги предлагают подержать пиво))
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий