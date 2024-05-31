Кожевников о словах президента Чехии в адрес сборной России: «Больные люди, диагноз. Это было почти 10 лет назад. Зачем вспоминать?»

Александр Кожевников оценил слова президента Чехии о российских хоккеистах.

Президент Чехии Петр Павел ранее упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении из-за финала чемпионата мира в 2015 году, когда сборная России проиграла команде Канады (1:6).

Тогда российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.

«Это было почти 10 лет назад. Зачем это вспоминать? Это больные люди, это диагноз.

Тут больше нечего сказать», – заявил двукратный олимпийский чемпион .