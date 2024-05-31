Пол Морис: «Форслинг – лучший защитник в мире при его стиле игры»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Густав Форслинг Хоккей

Пол Морис назвал Густава Форслинга лучшим защитником в мире.

Защитник «Флориды» забил гол при полезности «плюс 2» и игровом времени 23:17 в пятом матче серии финала Восточной конференции против «Рейнджерс» (3:2, 3-2).

«На мой взгляд, Густав Форслинг при его стиле игры является лучшим защитником в мире», – сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис.

Шведский хоккеист набрал 11 (4+7) баллов при полезности «плюс 12» в 16 матчах текущего плей-офф.

Прошедший регулярный чемпионат Форслинг завершил с показателем полезности «плюс 55».

2 комментария
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А как же Антон Белов?
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Когда то наш клоун беня его обменял на мешок шайб,как и Макканна. А они превратились в топчиков
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