Пол Морис: «Форслинг – лучший защитник в мире при его стиле игры»
Пол Морис назвал Густава Форслинга лучшим защитником в мире.
Защитник «Флориды» забил гол при полезности «плюс 2» и игровом времени 23:17 в пятом матче серии финала Восточной конференции против «Рейнджерс» (3:2, 3-2).
«На мой взгляд, Густав Форслинг при его стиле игры является лучшим защитником в мире», – сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис.
Шведский хоккеист набрал 11 (4+7) баллов при полезности «плюс 12» в 16 матчах текущего плей-офф.
Прошедший регулярный чемпионат Форслинг завершил с показателем полезности «плюс 55».