  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Махачев взял 2-й пояс в UFC, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
19

Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Махачев взял 2-й пояс в UFC, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости

1. Сборная России проиграла Чили – 0:2. Бреретон и Тапия забили после ошибок Дивеева и Бевеева, Обляков травмировался. А еще не было пенальти за руку Умярова. Это первое поражение России с ноября 2021 года, прервалась 22-матчевая серия.

2. UFC 322. Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе (он первый россиянин, бравший пояса в двух дивизионах промоушена), Валентина Шевченко победила Дейли Чжан и защитила титул в наилегчайшем весе, Роман Копылов проиграл судейским решением Грегори Родригесу и другие результаты

3. В квалификации ЧМ-2026 Испания разгромила Грузию (4:0), Казахстан сыграл вничью с Бельгией (1:1), Беларусь – с Данией (2:2). В субботу никто не пробился в финальный турнир, но стало на один безумный расклад больше: Турции нужно обыграть Испанию с разницей в 7 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ.

4. В Fonbet КХЛ «Локомотив» проиграл «Барысу» (0:4), «Сибирь» уступила «Динамо» Москва (2:3), «Сочи» дома победил «Шанхай» (4:2).

5. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» (2:3 Б), Овечкин набрал 1+1 (902-й гол в лиге, 979-й с учетом плей-офф), Грицюк забросил 4-ю шайбу в сезоне. «Бостон» справился с «Монреалем» (3:2), Хуснутдинов забил 3-й гол в сезоне при участии Задорова (у которого в активе еще и драка на 4-й секунде). Все результаты дня – здесь

6. Алькарас и Синнер вышли в финал итогового турнира ATP. Итальянец сыграет в решающем матче третий год подряд.

7. Гран-при России по фигурному катанию. «Золотой конек Москвы». Петросян выиграла короткую программу у женщин, Горбачева – 2-я, Гущина – 3-я. Семененко выиграл короткую программу у мужчин, Кондратюк – 2-й, Савосин – 3-й, Гуменник – 4-й. Степанова и Букин лидируют после ритм-танца.

Гран-при США по фигурному катанию. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Лорин и Этьер – 3-и, Акопова и Рахманин – 6-е. Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и.

8. НБА. 41 очко Дончича помогло «Лейкерс» обыграть «Милуоки» в гостях, трипл-дабл Йокича позволил «Денверу» справиться с «Миннесотой» и другие результаты

9. Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду за удаление. Аргументы следующие: слова тренера Ирландии, «демонстративный захват» О’Ши и отсутствие красных карточек у Криштиану до этого.

10. Кубок мира по шахматам. 1/8 финала. Дубов и Шенкленд второй раз сыграли вничью, Есипенко и Гребнев, Жоспем и Харикришна также встретятся на тай-брейке, Эригайси победил Ароняна.

11. Единая лига ВТБ. 46 очков Бингэма и Рейнольдса помогли УНИКСу победить ЦСКА, «Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ.

Цитаты дня.

Тренер Чили Кордова о приглашении России на Кубок Америки: «Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать»

Александр Мостовой: «Не позволю чморить меня тем, кто футбол видел по телевизору. У нас многие до ворот добить не могут, а рассказывают про футбол»

Роман Ротенберг: «Патриотическое воспитание – важная часть формирования личности. Нужно знать историю, через какие испытания прошла страна, какие люди сделали ее сильной»

Льюис Хэмилтон: «В «Ф-1» приходится слушать много негатива от тех постаревших пилотов, которые не добились больших успехов»

Васильев о пиве на стадионах: «Плохая инициатива. У русского человека нет меры, чрезмерное употребление пагубно влияет на здоровье. От алкоголя разбиваются семьи»

Зоран Тошич: «Мужчины намного лучше водят машину, чем девушки. Вождение очень связано с футболом»

Шнякин о комментариях Спортса’‘: «Был сильный чувак: «Дмитрий, вы никому неинтересны». То есть увидел новость, зашел, прочел, зашел в комменты и написал: «Вы неинтересны!» Обожаю!»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43812 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Норвегия выиграла все 8 матчей отбора на ЧМ с общим счетом 36:5
4 минуты назад
Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один
14 минут назад
Норвегия вышла на ЧМ впервые с 1998 года. Италия сыграет в стыковых матчах
18 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия против Норвегии, Франция победила Азербайджан, Англия была сильнее Албании, Португалия без Роналду забила 9 голов Армении
сегодня, 19:45Live
«Реал» не рассматривал Зидана на замену Алонсо. У клуба хорошие отношения с французом, но планов по его возвращению нет (As)
21 минуту назад
Дубль Холанда принес Норвегии волевую победу над Италией – 4:1! Для прямого выхода на ЧМ команде Гаттузо надо было победить с разницей в 9 мячей
21 минуту назад
У Холанда 32 гола в 20 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Италии в отборе на ЧМ
26 минут назад
Салах, Хакими и Осимхен – финалисты премии лучшему футболисту года в Африке
33 минуты назад
Луис Суарес: «Суарес в «Ливерпуле» был особенным, у меня получалось все. В «Барсе» я тоже был хорош, там я научился играть на участке 10 на 10 метров в касание, в Англии у меня было 40 метров»
43 минуты назад
Кейн обошел Пеле в рейтинге бомбардиров сборных. У Харри 78 голов за Англию, лидирует Роналду с 143 мячами за Португалию
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 32 из 48 сборных
2 минуты назад
Италия впервые проиграла при Гаттузо после 5 побед – 1:4 с Норвегией
5 минут назад
Педро об Испании на ЧМ-2014: «Мы думали о защите титула, никто не ожидал, что мы вылетим в группе после стольких побед. Это был конец эпохи»
сегодня, 20:55
Тухель после 2:0 с Албанией: «Сложный, эмоциональный матч, Англия отдала все силы. Нужен был момент, чтобы открыть игру – пришлось подождать, но мы были настойчивы»
сегодня, 20:34
У Рэшфорда 15 (7+8) очков в 21 матче за «Барсу» и Англию. Маркус отдал ассист в матче с Албанией
сегодня, 20:15
Кейн о ЧМ: «У Англии один из лучших составов, что у нас был. Мы будем одними из фаворитов»
сегодня, 19:46
Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает – злее будем»
сегодня, 19:44Видео
Премьер-министр Португалии о ЧМ-2026: «Победа возможна как никогда раньше, вероятно. У нас выдающаяся команда с безграничным талантом»
сегодня, 19:39
Англия обыграла Албанию на выезде – 2:0. Кейн сделал дубль, у Рэшфорда ассист
сегодня, 18:53
Франция победила Азербайджан в гостях – 3:1. Забили Матета и Аклиуш, у Гюсто 2 ассиста, у Магомедалиева автогол
сегодня, 18:51