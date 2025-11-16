Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Махачев взял 2-й пояс в UFC, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости

1. Сборная России проиграла Чили – 0:2. Бреретон и Тапия забили после ошибок Дивеева и Бевеева , Обляков травмировался . А еще не было пенальти за руку Умярова. Это первое поражение России с ноября 2021 года, прервалась 22-матчевая серия.

2. UFC 322. Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе (он первый россиянин, бравший пояса в двух дивизионах промоушена ), Валентина Шевченко победила Дейли Чжан и защитила титул в наилегчайшем весе , Роман Копылов проиграл судейским решением Грегори Родригесу и другие результаты .

3. В квалификации ЧМ-2026 Испания разгромила Грузию (4:0), Казахстан сыграл вничью с Бельгией (1:1), Беларусь – с Данией (2:2). В субботу никто не пробился в финальный турнир, но стало на один безумный расклад больше: Турции нужно обыграть Испанию с разницей в 7 голов , чтобы напрямую выйти на ЧМ.

4. В Fonbet КХЛ «Локомотив» проиграл «Барысу» (0:4), «Сибирь» уступила «Динамо» Москва (2:3), «Сочи» дома победил «Шанхай» (4:2).

5. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» (2:3 Б), Овечкин набрал 1+1 (902-й гол в лиге , 979-й с учетом плей-офф), Грицюк забросил 4-ю шайбу в сезоне. «Бостон» справился с «Монреалем» (3:2), Хуснутдинов забил 3-й гол в сезоне при участии Задорова (у которого в активе еще и драка на 4-й секунде ). Все результаты дня – здесь .

6. Алькарас и Синнер вышли в финал итогового турнира ATP. Итальянец сыграет в решающем матче третий год подряд.

7. Гран-при России по фигурному катанию. «Золотой конек Москвы». Петросян выиграла короткую программу у женщин, Горбачева – 2-я, Гущина – 3-я. Семененко выиграл короткую программу у мужчин, Кондратюк – 2-й, Савосин – 3-й, Гуменник – 4-й. Степанова и Букин лидируют после ритм-танца.

Гран-при США по фигурному катанию. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Лорин и Этьер – 3-и, Акопова и Рахманин – 6-е. Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и.

8. НБА. 41 очко Дончича помогло «Лейкерс» обыграть «Милуоки» в гостях, трипл-дабл Йокича позволил «Денверу» справиться с «Миннесотой» и другие результаты .

9. Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду за удаление. Аргументы следующие: слова тренера Ирландии, «демонстративный захват» О’Ши и отсутствие красных карточек у Криштиану до этого.

10. Кубок мира по шахматам . 1/8 финала. Дубов и Шенкленд второй раз сыграли вничью, Есипенко и Гребнев, Жоспем и Харикришна также встретятся на тай-брейке, Эригайси победил Ароняна.

11. Единая лига ВТБ. 46 очков Бингэма и Рейнольдса помогли УНИКСу победить ЦСКА, «Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ.

Цитаты дня.

Тренер Чили Кордова о приглашении России на Кубок Америки: «Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать»

Александр Мостовой: «Не позволю чморить меня тем, кто футбол видел по телевизору . У нас многие до ворот добить не могут, а рассказывают про футбол»

Роман Ротенберг: «Патриотическое воспитание – важная часть формирования личности . Нужно знать историю, через какие испытания прошла страна, какие люди сделали ее сильной»

Льюис Хэмилтон: «В «Ф-1» приходится слушать много негатива от тех постаревших пилотов, которые не добились больших успехов»

Васильев о пиве на стадионах: «Плохая инициатива. У русского человека нет меры, чрезмерное употребление пагубно влияет на здоровье . От алкоголя разбиваются семьи»

Зоран Тошич: «Мужчины намного лучше водят машину, чем девушки . Вождение очень связано с футболом»

Шнякин о комментариях Спортса’‘: «Был сильный чувак: «Дмитрий, вы никому неинтересны». То есть увидел новость, зашел, прочел, зашел в комменты и написал: «Вы неинтересны!» Обожаю!»