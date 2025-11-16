Квалификация ЧМ-2026. Испания разгромила Грузию, Казахстан сыграл вничью с Бельгией, Беларусь – с Данией

В Европе проходят матчи 9-го тура отбора ЧМ-2026.
В субботу сборная Бельгия сыграла вничью с Казахстаном (1:1), Испания разгромила Грузию (4:0), Беларусь сыграла вничью с Данией (2:2).
Квалификация ЧМ-2026
Европа
9-й тур
Казахстан
Анарбеков, Вороговский, Алип, Касым, Каиров, Тапалов, Оразов, Кенжебек, Чесноков, Самородов, Сатпаев
Запасные: Астанов, Касабулат, Малый, Arsen Ashirbek, Жагоров, Жумат, Сейсен, Шайзада, Астанов, Караман, Жуков, Свиридов
Бельгия:
Зельс, Сейс, Теате, де Винтер, Кастань, Онана, Раскин, Троссард, Ванакен, Доку, де Кетеларе
Запасные: Мехеле, Ванхаутте, Опенда, Диегу Морейра, де Кейпер, Лукебакио, Ламменс, Витцель, Тилеманс, Салемакерс, Вандевордт, Вермант
Турция
Чакыр, Кадыоглу, Бардакджи, Демирал, Челик, Юксек, Чалханоглу, Гюлер, Йылдыз, Айдын, Актюркоглу
Запасные: Сари, Йылмаз, Айхан, Байындыр, Акайдин, Сеюнджю, Гюль, Кекчю, Озджан, Гюнок, Мюльдюр, Каразор
Болгария:
Митов, Петров, Чернев, Димитров, Георгиев, Димитров, Крастев, Краев, Груев, Русев, Десподов
Запасные: Минчев, Николов, Велков, Стоянов, Чочев, Попов, Шопов, Божев, Йорданов, Петков, Евтимов, Божинов
Грузия
Мамардашвили, Гочолейшвили, Лочошвили, Гогличидзе, Мамучашвили, Меквабишвили, Кварацхелия, Китейшвили, Давиташвили, Табатадзе, Зивзивадзе
Запасные: Кашия, Цитаишвили, Квернадзе, Гугешашвили, Кереселидзе, Aleksandre Narimanidze, Гулиашвили, Квилитая, Ноникашвили, Абуашвили, Ломинадзе
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Фабиан Руис, Субименди, Мерино, Алекс Баэна, Ойарсабаль, Ферран Торрес
Запасные: Алеиш Гарсия, Фермин Лопес, Пино, Барриос, Льоренте, Ольмо, Иглесиас, Вивиан, Форнальс, Райя, Ремиро, Гримальдо
Лихтенштейн
Бюхель, Геппель, Малин, Майер, Цюнд, Зеле, Хаслер, Люхингер, Хаслер, Саланович, Нотаро
Запасные: Шлегель, Оспельт, Обервадитцер, Вайсенхофер, Вольфингер, Фозер, Beck, Вольфингер, Кранц, Саглам, Пицци
Уэльс:
Дарлоу, Дасилва, Родон, Лоулор, Уильямс, Ампаду, Томас, Джеймс, Броудхед, Джеймс, Харрис
Запасные: Дэвис, Кумас, Брукс, Колуилл, Шиэн, Кпакио, Норрингтон-Дэвис, Джонсон, А. Дэвис, Кинг, Колуилл, Каллен
Кипр
Фрейтас, Андерсон Коррейя, Панайоту, Сьелис, Зиккис, Кусулос, Кастанос, Харалампус, Ционис, Лоизу, Сотириу
Запасные: Кирьяку, Иоанну, Андреу, Фоти, Кости, Малль, Михаил, Киприану, Сациас, Андреу, Какулис, Куцакос
Австрия:
Шлагер, Лаймер, Данзо, Линхарт, Пош, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Баумгартнер, Шмид, Арнаутович
Запасные: Пентц, Фридль, Кверфельд, Флоруч, Вурмбранд, Польстер, Виммер, Грюлль, Прасс, Гриллич, Шопф, Грегорич
Швейцария
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Г. Джака, Эбишер, Ндойе, Ридер, Варгас, Эмболо
Запасные: Келлер, Омерагич, Манзамби, Иттен, Аменда, Мухайм, Шмидт, Фасснахт, Зом, Зекири, Мвого, Соу
Швеция:
Юханссон, Свенссон, Хин, Лагербильке, Хольм, Айяри, Карлстрем, Эланга, Бернхардссон, Сванберг, Нюгрен
Запасные: Форсберг, Крафт, Старфельт, Сема, Нордфельдт, Зенели, Лундгрен, Бардагжи, Исак, Виделль-Сеттерстрем, Гудмундссон, Лидберг
Дания
Шмейхель, Доргу, Вестергор, Кристенсен, Кристенсен, Эриксен, Дамсгор, Нергор, Хейбьерг, Исаксен, Винд
Запасные: Дрейер, Нельссон, Юлманд, Фрохольдт, Нарти, О`Райли, Хермансен, Йоргенсен, Бирет, Хойсберг, Биллинг
Беларусь:
Лапоухов, Бегунов, Пархоменко, Забелин, Громыко, Демченко, Печенин, Эбонг, Яблонский, Малашевич, Лисакович
Запасные: Белов, Хвалько, Калинин, Иванов, Корзун, Варданян, Плотников, Малькевич, Пигас, Концевой, Мельниченко, Барковский
Босния и Герцеговина
Василь, Дедич, Мухаремович, Катич, Малич, Тахирович, Бурнич, Мемич, Баждар, Байрактаревич, Джеко
Запасные: Табакович, Колашинац, Хаджиахметович, Башич, Шарич, Зломыслич, Гигович, Хаджикич, Хаджикадунич, Алайбегович
Румыния:
Раду, Гицэ, Раковитан, Рациу, Кипчу, Драгомир, Марин, Хаджи, Михэилэ, Бырлиджа, Ман
Запасные: Дрэгуш, Тырновану, Эйссат, Марин, Скречу, Тэнасе, Банку, Рус, Петрила, Сореску, Аиоани, Микулеску
Греция
Влаходимос, Цимикас, Кульеракис, Рецос, Ваяннидис, Музакитис, Курбелис, Бакасетас, Карецас, Цолис, Павлидис
Запасные: Цолакис, Хацидьякос, Михайлидис, Сиопис, Рота, Триантис, Манталос, Костулас, Мандас, Масурас, Andrews Tetteh
Шотландия:
Гордон, Робертсон, Хэнли, Суттар, Хики, Фергюсон, Кристи, Макгинн, Мактоминей, Доук, Адамс
Запасные: Ралстон, Ирвинг, Келли, Хендри, Маккенна, Шенкленд, Бэйн, Маклин, Дайкс, Тирни, Баррон, Херст
Горенц-Станкович Петрович
Словения
Облак, Дркушич, Бийол, Брекало, Хорват, Янжа, Элшник, Горенц-Станкович, Карничник, Випотник, Шпорар
Запасные: Лебан, Стоянович, Векич, Зец, Ловрич, Балковец, Петрович, Сешлар, Вербич, Градишар, Млакар, Штурм
Косово:
Саипи, Хайдари, Ррахмани, Делова, Муслия, Мурики, Галлапени, Войвода, Авдуллаху, Реджбечай, Аслани
Запасные: Красники, Бериша, Яшари, Рашица, Малоку, Алити, Хайризи, Бекай, Ходжа, Красники, Жегрова, Ррахмани
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы отбора ЧМ-2026
Статистика отбора ЧМ-2026