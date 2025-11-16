Квалификация ЧМ-2026. Испания разгромила Грузию, Казахстан сыграл вничью с Бельгией, Беларусь – с Данией

В Европе проходят матчи 9-го тура отбора ЧМ-2026.

В субботу сборная Бельгия сыграла вничью с Казахстаном (1:1), Испания разгромила Грузию (4:0), Беларусь сыграла вничью с Данией (2:2).

Квалификация ЧМ-2026

Европа

9-й тур

Квалификация ЧМ. 9 тур 15 ноября 14:00, Астана Арена Казахстан Завершен 1 - 1 Бельгия Матч окончен Тапалов Жуков 90’ +2’ Оразов Касабулат 90’ +1’ 89’ Раскин Вермант Анарбеков 84’ 81’ Сейс де Кейпер Самородов Караман 80’ Чесноков 79’ Байсуфинов 78’ 71’ де Кетеларе Опенда 71’ Троссард Салемакерс 71’ Онана Тилеманс Каиров 69’ Кенжебек Arsen Ashirbek 57’ Сатпаев Свиридов 56’ 48’ Ванакен

Сатпаев 46’ 2 тайм Перерыв 40’ Онана Тапалов 29’ Сатпаев

9’ Казахстан Анарбеков, Вороговский, Алип, Касым, Каиров, Тапалов, Оразов, Кенжебек, Чесноков, Самородов, Сатпаев Запасные: Астанов, Касабулат, Малый, Arsen Ashirbek, Жагоров, Жумат, Сейсен, Шайзада, Астанов, Караман, Жуков, Свиридов 1 тайм Бельгия: Зельс, Сейс, Теате, де Винтер, Кастань, Онана, Раскин, Троссард, Ванакен, Доку, де Кетеларе Запасные: Мехеле, Ванхаутте, Опенда, Диегу Морейра, де Кейпер, Лукебакио, Ламменс, Витцель, Тилеманс, Салемакерс, Вандевордт, Вермант

Квалификация ЧМ. 9 тур 15 ноября 19:45, Паркен Дания Завершен 2 - 2 Беларусь Матч окончен Дамсгор Биллинг 90’ +7’ 90’ +3’ Лапоухов Исаксен Дрейер 88’ Исаксен

79’ 78’ Громыко Концевой 75’ Корзун Винд Бирет 70’ Нергор Юлманд 70’ Эриксен Фрохольдт 70’ 69’ Демченко Корзун 69’ Лисакович Барковский 65’ Демченко

62’ Громыко

54’ Хвалько 50’ Малашевич 2 тайм Перерыв 42’ Пархоменко Хвалько 36’ Печенин Дамсгор

11’ Дания Шмейхель, Доргу, Вестергор, Кристенсен, Кристенсен, Эриксен, Дамсгор, Нергор, Хейбьерг, Исаксен, Винд Запасные: Дрейер, Нельссон, Юлманд, Фрохольдт, Нарти, О`Райли, Хермансен, Йоргенсен, Бирет, Хойсберг, Биллинг 1 тайм Беларусь: Лапоухов, Бегунов, Пархоменко, Забелин, Громыко, Демченко, Печенин, Эбонг, Яблонский, Малашевич, Лисакович Запасные: Белов, Хвалько, Калинин, Иванов, Корзун, Варданян, Плотников, Малькевич, Пигас, Концевой, Мельниченко, Барковский

Квалификация ЧМ. 9 тур 15 ноября 19:45, Стожице Словения Завершен 0 - 2 Косово Матч окончен 89’ Мурики Рашица 89’ Муслия Яшари Хорват Вербич 82’ Штурм 81’ 76’ Аслани Ррахмани Випотник Штурм 76’ 76’ Войвода Красники 74’ Делова Шпорар Градишар 66’ 65’ Реджбечай Ходжа 64’ Карничник

Стоянович 53’ Стоянович 47’ Янжа Стоянович 46’ Горенц-Станкович Петрович 46’ 2 тайм Перерыв 6’ Аслани

Словения Облак, Дркушич, Бийол, Брекало, Хорват, Янжа, Элшник, Горенц-Станкович, Карничник, Випотник, Шпорар Запасные: Лебан, Стоянович, Векич, Зец, Ловрич, Балковец, Петрович, Сешлар, Вербич, Градишар, Млакар, Штурм 1 тайм Косово: Саипи, Хайдари, Ррахмани, Делова, Муслия, Мурики, Галлапени, Войвода, Авдуллаху, Реджбечай, Аслани Запасные: Красники, Бериша, Яшари, Рашица, Малоку, Алити, Хайризи, Бекай, Ходжа, Красники, Жегрова, Ррахмани

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026