  • Квалификация ЧМ-2026. Испания разгромила Грузию, Казахстан сыграл вничью с Бельгией, Беларусь – с Данией
Квалификация ЧМ-2026. Испания разгромила Грузию, Казахстан сыграл вничью с Бельгией, Беларусь – с Данией

В Европе проходят матчи 9-го тура отбора ЧМ-2026.

В субботу сборная Бельгия сыграла вничью с Казахстаном (1:1), Испания разгромила Грузию (4:0), Беларусь сыграла вничью с Данией (2:2).

Квалификация ЧМ-2026

Европа

9-й тур

Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 14:00, Астана Арена
Казахстан
Завершен
1 - 1
Бельгия
Матч окончен
Тапалов   Жуков
90’
+2’
Оразов   Касабулат
90’
+1’
89’
Раскин   Вермант
Анарбеков
84’
81’
Сейс   де Кейпер
Самородов   Караман
80’
Чесноков
79’
Байсуфинов
78’
71’
де Кетеларе   Опенда
71’
Троссард   Салемакерс
71’
Онана   Тилеманс
Каиров
69’
Кенжебек   Arsen Ashirbek
57’
Сатпаев   Свиридов
56’
48’
  Ванакен
Сатпаев
46’
2тайм
Перерыв
40’
Онана
Тапалов
29’
  Сатпаев
9’
Казахстан
Анарбеков, Вороговский, Алип, Касым, Каиров, Тапалов, Оразов, Кенжебек, Чесноков, Самородов, Сатпаев
Запасные: Астанов, Касабулат, Малый, Arsen Ashirbek, Жагоров, Жумат, Сейсен, Шайзада, Астанов, Караман, Жуков, Свиридов
1тайм
Бельгия:
Зельс, Сейс, Теате, де Винтер, Кастань, Онана, Раскин, Троссард, Ванакен, Доку, де Кетеларе
Запасные: Мехеле, Ванхаутте, Опенда, Диегу Морейра, де Кейпер, Лукебакио, Ламменс, Витцель, Тилеманс, Салемакерс, Вандевордт, Вермант
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 17:00, Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu
Турция
Завершен
2 - 0
Болгария
Матч окончен
Юксек
89’
Гюлер   Сари
88’
85’
Русев   Николов
  Чернев
83’
Айхан   Каразор
81’
72’
Краев   Чочев
72’
Димитров   Петков
64’
Георгиев
63’
Десподов   Минчев
Челик   Айхан
61’
Кадыоглу   Мюльдюр
61’
Демирал   Акайдин
46’
2тайм
Перерыв
Гюлер
40’
Бардакджи
20’
  Чалханоглу
18’
Турция
Чакыр, Кадыоглу, Бардакджи, Демирал, Челик, Юксек, Чалханоглу, Гюлер, Йылдыз, Айдын, Актюркоглу
Запасные: Сари, Йылмаз, Айхан, Байындыр, Акайдин, Сеюнджю, Гюль, Кекчю, Озджан, Гюнок, Мюльдюр, Каразор
1тайм
Болгария:
Митов, Петров, Чернев, Димитров, Георгиев, Димитров, Крастев, Краев, Груев, Русев, Десподов
Запасные: Минчев, Николов, Велков, Стоянов, Чочев, Попов, Шопов, Божев, Йорданов, Петков, Евтимов, Божинов
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 17:00, стадион Бориса Пайчадзе
Грузия
Завершен
0 - 4
Испания
Матч окончен
Давиташвили   Абуашвили
85’
80’
Ферран Торрес   Пино
Зивзивадзе   Квилитая
71’
Меквабишвили   Цитаишвили
71’
71’
Ойарсабаль   Иглесиас
63’
  Ойарсабаль
62’
Мерино   Фермин Лопес
62’
Фабиан Руис   Барриос
Табатадзе   Квернадзе
57’
57’
Мерино
46’
Порро   Льоренте
Гогличидзе   Кашия
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Ферран Торрес
22’
  Субименди
11’
  Ойарсабаль
Грузия
Мамардашвили, Гочолейшвили, Лочошвили, Гогличидзе, Мамучашвили, Меквабишвили, Кварацхелия, Китейшвили, Давиташвили, Табатадзе, Зивзивадзе
Запасные: Кашия, Цитаишвили, Квернадзе, Гугешашвили, Кереселидзе, Aleksandre Narimanidze, Гулиашвили, Квилитая, Ноникашвили, Абуашвили, Ломинадзе
1тайм
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Фабиан Руис, Субименди, Мерино, Алекс Баэна, Ойарсабаль, Ферран Торрес
Запасные: Алеиш Гарсия, Фермин Лопес, Пино, Барриос, Льоренте, Ольмо, Иглесиас, Вивиан, Форнальс, Райя, Ремиро, Гримальдо
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 17:00, Райнпарк Штадион
Лихтенштейн
Завершен
0 - 1
Уэльс
Матч окончен
86’
Ампаду
83’
Томас   Джонсон
Хаслер   Вольфингер
81’
Зеле   Шлегель
81’
79’
Кумас
77’
Джеймс   Каллен
Нотаро   Пицци
74’
Нотаро
67’
Цюнд   Вайсенхофер
66’
66’
Джеймс   Брукс
66’
Харрис   Кумас
65’
Броудхед   Колуилл
63’
Джеймс
61’
  Джеймс
Саланович   Саглам
46’
2тайм
Перерыв
Хаслер
45’
+2’
Лихтенштейн
Бюхель, Геппель, Малин, Майер, Цюнд, Зеле, Хаслер, Люхингер, Хаслер, Саланович, Нотаро
Запасные: Шлегель, Оспельт, Обервадитцер, Вайсенхофер, Вольфингер, Фозер, Beck, Вольфингер, Кранц, Саглам, Пицци
1тайм
Уэльс:
Дарлоу, Дасилва, Родон, Лоулор, Уильямс, Ампаду, Томас, Джеймс, Броудхед, Джеймс, Харрис
Запасные: Дэвис, Кумас, Брукс, Колуилл, Шиэн, Кпакио, Норрингтон-Дэвис, Джонсон, А. Дэвис, Кинг, Колуилл, Каллен
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 17:00, Alphamega Stadium
Кипр
Завершен
0 - 2
Австрия
Матч окончен
90’
Шмид   Вурмбранд
90’
Забитцер   Грюлль
Ционис   Фоти
88’
85’
Баумгартнер   Фридль
Харалампус   Куцакос
82’
Зиккис
70’
Кастанос   Андреу
65’
Андерсон Коррейя   Кости
65’
Лоизу   Какулис
65’
61’
Шлагер   Виммер
61’
Арнаутович   Грегорич
55’
  Арнаутович
2тайм
Перерыв
Кастанос
45’
18’
  Арнаутович
Кипр
Фрейтас, Андерсон Коррейя, Панайоту, Сьелис, Зиккис, Кусулос, Кастанос, Харалампус, Ционис, Лоизу, Сотириу
Запасные: Кирьяку, Иоанну, Андреу, Фоти, Кости, Малль, Михаил, Киприану, Сациас, Андреу, Какулис, Куцакос
1тайм
Австрия:
Шлагер, Лаймер, Данзо, Линхарт, Пош, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Баумгартнер, Шмид, Арнаутович
Запасные: Пентц, Фридль, Кверфельд, Флоруч, Вурмбранд, Польстер, Виммер, Грюлль, Прасс, Гриллич, Шопф, Грегорич
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 19:45, Стад де Женев
Швейцария
Завершен
4 - 1
Швеция
Матч окончен
  Манзамби
90’
+4’
90’
+2’
Форсберг
Ндойе   Зекири
90’
Эмболо   Манзамби
85’
Варгас   Фасснахт
85’
78’
Бернхардссон   Лидберг
78’
Эланга   Форсберг
  Ндойе
75’
Ридер   Соу
70’
Р. Родригес   Мухайм
70’
63’
Айяри   Зенели
62’
Сванберг   Исак
  Г. Джака
60’
58’
Юханссон
51’
Карлстрем
50’
Хольм   Гудмундссон
2тайм
Перерыв
Ндойе
36’
33’
  Нюгрен
18’
Айяри
  Эмболо
12’
Швейцария
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Г. Джака, Эбишер, Ндойе, Ридер, Варгас, Эмболо
Запасные: Келлер, Омерагич, Манзамби, Иттен, Аменда, Мухайм, Шмидт, Фасснахт, Зом, Зекири, Мвого, Соу
1тайм
Швеция:
Юханссон, Свенссон, Хин, Лагербильке, Хольм, Айяри, Карлстрем, Эланга, Бернхардссон, Сванберг, Нюгрен
Запасные: Форсберг, Крафт, Старфельт, Сема, Нордфельдт, Зенели, Лундгрен, Бардагжи, Исак, Виделль-Сеттерстрем, Гудмундссон, Лидберг
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 19:45, Паркен
Дания
Завершен
2 - 2
Беларусь
Матч окончен
Дамсгор   Биллинг
90’
+7’
90’
+3’
Лапоухов
Исаксен   Дрейер
88’
  Исаксен
79’
78’
Громыко   Концевой
75’
Корзун
Винд   Бирет
70’
Нергор   Юлманд
70’
Эриксен   Фрохольдт
70’
69’
Демченко   Корзун
69’
Лисакович   Барковский
65’
  Демченко
62’
  Громыко
54’
Хвалько
50’
Малашевич
2тайм
Перерыв
42’
Пархоменко   Хвалько
36’
Печенин
  Дамсгор
11’
Дания
Шмейхель, Доргу, Вестергор, Кристенсен, Кристенсен, Эриксен, Дамсгор, Нергор, Хейбьерг, Исаксен, Винд
Запасные: Дрейер, Нельссон, Юлманд, Фрохольдт, Нарти, О`Райли, Хермансен, Йоргенсен, Бирет, Хойсберг, Биллинг
1тайм
Беларусь:
Лапоухов, Бегунов, Пархоменко, Забелин, Громыко, Демченко, Печенин, Эбонг, Яблонский, Малашевич, Лисакович
Запасные: Белов, Хвалько, Калинин, Иванов, Корзун, Варданян, Плотников, Малькевич, Пигас, Концевой, Мельниченко, Барковский
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 19:45, Билино Поле
Босния и Герцеговина
Завершен
3 - 1
Румыния
Матч окончен
  Табакович
90’
+3’
90’
+3’
Ман   Тэнасе
90’
+2’
Ман
Джеко   Гигович
90’
Тахирович   Хаджиахметович
83’
  Байрактаревич
79’
75’
Хаджи   Микулеску
75’
Драгомир   Марин
Джеко
75’
Бурнич   Башич
70’
67’
Дрэгуш
65’
Бырлиджа   Дрэгуш
Бурнич
64’
  Джеко
49’
Баждар   Табакович
46’
Малич   Алайбегович
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Раковитан
Мухаремович
44’
Дедич
36’
17’
  Бырлиджа
Катич
6’
Босния и Герцеговина
Василь, Дедич, Мухаремович, Катич, Малич, Тахирович, Бурнич, Мемич, Баждар, Байрактаревич, Джеко
Запасные: Табакович, Колашинац, Хаджиахметович, Башич, Шарич, Зломыслич, Гигович, Хаджикич, Хаджикадунич, Алайбегович
1тайм
Румыния:
Раду, Гицэ, Раковитан, Рациу, Кипчу, Драгомир, Марин, Хаджи, Михэилэ, Бырлиджа, Ман
Запасные: Дрэгуш, Тырновану, Эйссат, Марин, Скречу, Тэнасе, Банку, Рус, Петрила, Сореску, Аиоани, Микулеску
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 19:45, Георгиос Караискакис
Греция
Завершен
3 - 2
Шотландия
Матч окончен
Цолис   Костулас
90’
Музакитис   Хацидьякос
90’
88’
Доук   Херст
85’
Суттар
Бакасетас
84’
82’
Адамс   Шенкленд
82’
Кристи   Дайкс
Карецас   Масурас
76’
75’
Хики   Ралстон
75’
Хэнли   Маккенна
70’
  Кристи
Бакасетас
66’
65’
  Доук
  Цолис
63’
  Карецас
57’
2тайм
Перерыв
Павлидис   Andrews Tetteh
43’
30’
Фергюсон
10’
Макгинн
  Бакасетас
7’
Греция
Влаходимос, Цимикас, Кульеракис, Рецос, Ваяннидис, Музакитис, Курбелис, Бакасетас, Карецас, Цолис, Павлидис
Запасные: Цолакис, Хацидьякос, Михайлидис, Сиопис, Рота, Триантис, Манталос, Костулас, Мандас, Масурас, Andrews Tetteh
1тайм
Шотландия:
Гордон, Робертсон, Хэнли, Суттар, Хики, Фергюсон, Кристи, Макгинн, Мактоминей, Доук, Адамс
Запасные: Ралстон, Ирвинг, Келли, Хендри, Маккенна, Шенкленд, Бэйн, Маклин, Дайкс, Тирни, Баррон, Херст
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 19:45, Стожице
Словения
Завершен
0 - 2
Косово
Матч окончен
89’
Мурики   Рашица
89’
Муслия   Яшари
Хорват   Вербич
82’
Штурм
81’
76’
Аслани   Ррахмани
Випотник   Штурм
76’
76’
Войвода   Красники
74’
Делова
Шпорар   Градишар
66’
65’
Реджбечай   Ходжа
64’
  Карничник
Стоянович
53’
Стоянович
47’
Янжа   Стоянович
46’
Горенц-Станкович   Петрович
46’
2тайм
Перерыв
6’
  Аслани
Словения
Облак, Дркушич, Бийол, Брекало, Хорват, Янжа, Элшник, Горенц-Станкович, Карничник, Випотник, Шпорар
Запасные: Лебан, Стоянович, Векич, Зец, Ловрич, Балковец, Петрович, Сешлар, Вербич, Градишар, Млакар, Штурм
1тайм
Косово:
Саипи, Хайдари, Ррахмани, Делова, Муслия, Мурики, Галлапени, Войвода, Авдуллаху, Реджбечай, Аслани
Запасные: Красники, Бериша, Яшари, Рашица, Малоку, Алити, Хайризи, Бекай, Ходжа, Красники, Жегрова, Ррахмани
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
