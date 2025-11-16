  • Спортс
  • НБА. 41 очко Дончича помогло «Лейкерс» разгромить «Милуоки», «Денвер» разобрался с «Миннесотой» и другие результаты
58

14 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

«Милуоки» дома крупно уступил «Лейкерс», защитник «Лос-Анджелеса» Лука Дончич в 4-й раз за сезон набрал 40+ очков. В активе словенца 41 очко (9 из 19 с игры, 5 из 11 из-за дуги, 18 из 20 с линии), 9 подборов и 6 передач.

Центровой «Денвера» Никола Йокич принял участие в матче против «Миннесоты» и помог «Наггетс» обыграть соперника.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
