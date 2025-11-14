Кубок мира. 1/18 финала. Дубов сыграет с Шенклендом, Есипенко встретится с Гребневым, другие партии
14 ноября стартуют матчи 1/8 финала Кубка мира по шахматам.
Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года, где определится будущий участник матча за шахматную корону.
Кубок мира по шахматам
Гоа, Индия
Открытый турнир
1/8 финала
Начало партий – 12.30 по московском времени, прямая трансляция – на канале ФИДЕ.
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Фредерик Сване (Германия)
Арджун Эригайси (Индия) – Левон Аронян (США)
Сэм Шенкленд (США) – Даниил Дубов (Россия)
Александр Донченко (Германия) – Ле Куанг Льем (Вьетнам)
Шант Саргсян (Армения) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)
Андрей Есипенко (Россия) – Алексей Гребнев (Россия)
Самуэль Севян (США) – Вэй И (Китай)
Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Мексика) – Пентала Харикришна (Индия)
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).