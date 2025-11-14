Кубок мира. 1/18 финала. Дубов сыграет с Шенклендом, Есипенко встретится с Гребневым, другие партии

Дубов, Есипенко и Гребнев сыграют в 1/8 финала Кубка мира по шахматам.

14 ноября стартуют матчи 1/8 финала Кубка мира по шахматам.

Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года, где определится будущий участник матча за шахматную корону.

Кубок мира по шахматам

Гоа, Индия

Открытый турнир

1/8 финала

Начало партий – 12.30 по московском времени, прямая трансляция – на канале ФИДЕ.

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Фредерик Сване (Германия)

Арджун Эригайси (Индия) – Левон Аронян (США)

Сэм Шенкленд (США) – Даниил Дубов (Россия)

Александр Донченко (Германия) – Ле Куанг Льем (Вьетнам)

Шант Саргсян (Армения) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)

Андрей Есипенко (Россия) – Алексей Гребнев (Россия)

Самуэль Севян (США) – Вэй И (Китай)

Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Мексика) – Пентала Харикришна (Индия)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Результаты 1/16 финала