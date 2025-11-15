Первая лига. «Торпедо» победило «Ротор», «Урал» в гостях у «Нефтехимика», СКА и «Енисей» сыграли 1:1

В Первой лиге проходят матчи 19-го тура.
В 19-м туре Первой лиги в субботу «Торпедо» дома победило «Ротор» (2:0), «Урал» играет с «Нефтехимиком».
В воскресенье «Факел» встретится с «Соколом».
В понедельник «Спартак» из Костромы сыграет с «Родиной».
PARI Первая лига
19-й тур
СКА Хабаровск
Кузнецов, Ильев, Шавлохов, Плиев, Анисимов, Янов, Алиев, Тур, Мастерной, Брагин, Цыпченко
Запасные: Гаглоев, Гурбан, Гурциев, Максименко, Глотов, Болатаев, Носков, Алейников, Ботнарь, Имамов, Емельянов, Алкалде
Енисей:
Шамов, Масловский, Иллой-Айет, Богатырев, Гилязетдинов, Батырев, Надольский, Тихонов, Иванов, Мазурин, Хашкулов
Запасные: Погосов, Раткович, Зазвонкин, Окладников, Антипин, Кенфак, Огиенко, Кротов
Черноморец
Матюша, Николаев, Тоневицкий, Сыщенко, Пузанов, Тарба, Зарыпбеков, Ложкин, Жигулев, Алиев, Антонов
Запасные: Штепа, Сутугин, Кухарчук, Гурченко, Крачковский, Аликберов, Казимов, Помешкин, Морозов
Волга Ульяновск:
Кеняйкин, Ковалев, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Гершун, Умников, Шагиахметов, Рахманов, Каменщиков, Фольмер
Запасные: Гуца, Молодцов, Яковлев, Касьянов, Уридия, Пшенников, Руденко, Мурза, Новиков, Рахманов, Шайхутдинов
Торпедо
Солдатенко, Роганович, Бородин, Кожемякин, Иваньков, Чурич, Шевченко, Галоян, Шитов, Юшин, Чупаев
Запасные: Данилкин, Каштанов, Волков, Бурхин, Чурилов, Дунай, Байтуков, Москвичев, Ломакин, Данилин, Орехов, Степанов
Ротор:
Чагров, Фомин, Бардыбахин, Швецов, Семенов, Кайнов, Макаров, Мальцев, Сафронов, Азнауров, Хохлачев
Запасные: Литвенок, Шильников, Никишин, Сасин, Ципуштанов, Сугробов, Храмцов, Шумских, Правкин, Симонян, Давидян, Лаврищев
Нефтехимик
Голубев, Мусалов, Ширяев, Толстопятов, Ситдиков, Никитин, Кантария, Кокоев, Бобер, Магомедов, Шильцов
Запасные: Машуков, Кашинцев, Михайлов, Будылин, Джамилов, Кахидзе, Родин, Валиахметов, Сухомлинов
Урал:
Селихов, Бардачев, Бегич, Мигел, Итало, Кордейро, Сунгатулин, Железнов, Марков, Ишков, Секулич
Запасные: Карапузов, Морозов, Маргасов, Филипенко, Бондарев, Кузнецов, Аюпов, Акбашев, Мосин, Харин, Ар. Мамин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Первой лиги
Статистика Первой лиги