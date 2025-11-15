Первая лига. «Торпедо» победило «Ротор», «Урал» в гостях у «Нефтехимика», СКА и «Енисей» сыграли 1:1

В Первой лиге проходят матчи 19-го тура.

В 19-м туре Первой лиги в субботу «Торпедо » дома победило «Ротор » (2:0), «Урал » играет с «Нефтехимиком ».

В воскресенье «Факел » встретится с «Соколом».

В понедельник «Спартак» из Костромы сыграет с «Родиной».

PARI Первая лига

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги