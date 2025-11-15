  • Спортс
Первая лига. «Торпедо» победило «Ротор», «Урал» в гостях у «Нефтехимика», СКА и «Енисей» сыграли 1:1

В Первой лиге проходят матчи 19-го тура.

В 19-м туре Первой лиги в субботу «Торпедо» дома победило «Ротор» (2:0), «Урал» играет с «Нефтехимиком».

В воскресенье «Факел» встретится с «Соколом».

В понедельник «Спартак» из Костромы сыграет с «Родиной».

PARI Первая лига

19-й тур

Лига PARI (Первая лига). 19 тур
15 ноября 05:00,
СКА Хабаровск
Завершен
1 - 1
Енисей
Матч окончен
90’
+4’
  Окладников
Алиев   Емельянов
86’
86’
Богатырев   Окладников
85’
Мазурин   Кенфак
Цыпченко   Гурциев
81’
  Цыпченко
76’
67’
Хашкулов   Огиенко
67’
Надольский   Раткович
Ильев   Глотов
62’
Янов   Алейников
61’
Брагин   Носков
61’
2тайм
Перерыв
СКА Хабаровск
Кузнецов, Ильев, Шавлохов, Плиев, Анисимов, Янов, Алиев, Тур, Мастерной, Брагин, Цыпченко
Запасные: Гаглоев, Гурбан, Гурциев, Максименко, Глотов, Болатаев, Носков, Алейников, Ботнарь, Имамов, Емельянов, Алкалде
1тайм
Енисей:
Шамов, Масловский, Иллой-Айет, Богатырев, Гилязетдинов, Батырев, Надольский, Тихонов, Иванов, Мазурин, Хашкулов
Запасные: Погосов, Раткович, Зазвонкин, Окладников, Антипин, Кенфак, Огиенко, Кротов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 19 тур
15 ноября 12:00,
Черноморец
Завершен
2 - 1
Волга Ульяновск
Матч окончен
90’
+5’
Гуца
Алиев   Аликберов
90’
Жигулев   Сутугин
88’
Антонов
80’
76’
Рахманов   Гуца
76’
Каменщиков   Яковлев
Ложкин   Крачковский
68’
68’
Гершун   Уридия
63’
Умников   Новиков
62’
Ковалев   Пшенников
Жигулев
62’
  Антонов
48’
Николаев   Морозов
46’
Матюша   Штепа
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Фольмер
  Алиев
28’
20’
Ибрагимов
Черноморец
Матюша, Николаев, Тоневицкий, Сыщенко, Пузанов, Тарба, Зарыпбеков, Ложкин, Жигулев, Алиев, Антонов
Запасные: Штепа, Сутугин, Кухарчук, Гурченко, Крачковский, Аликберов, Казимов, Помешкин, Морозов
1тайм
Волга Ульяновск:
Кеняйкин, Ковалев, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Гершун, Умников, Шагиахметов, Рахманов, Каменщиков, Фольмер
Запасные: Гуца, Молодцов, Яковлев, Касьянов, Уридия, Пшенников, Руденко, Мурза, Новиков, Рахманов, Шайхутдинов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 19 тур
15 ноября 12:30,
Торпедо
Завершен
2 - 0
Ротор
Матч окончен
90’
+2’
Шильников
Чурич   Москвичев
90’
  Юшин
87’
Галоян   Орехов
80’
Шевченко   Байтуков
79’
Шитов   Каштанов
75’
Чупаев   Дунай
75’
72’
Кайнов   Симонян
63’
Азнауров   Шильников
62’
Сафронов   Ципуштанов
62’
Мальцев   Давидян
61’
Хохлачев
  Шевченко
57’
55’
Кайнов
2тайм
Перерыв
16’
Сафронов
Торпедо
Солдатенко, Роганович, Бородин, Кожемякин, Иваньков, Чурич, Шевченко, Галоян, Шитов, Юшин, Чупаев
Запасные: Данилкин, Каштанов, Волков, Бурхин, Чурилов, Дунай, Байтуков, Москвичев, Ломакин, Данилин, Орехов, Степанов
1тайм
Ротор:
Чагров, Фомин, Бардыбахин, Швецов, Семенов, Кайнов, Макаров, Мальцев, Сафронов, Азнауров, Хохлачев
Запасные: Литвенок, Шильников, Никишин, Сасин, Ципуштанов, Сугробов, Храмцов, Шумских, Правкин, Симонян, Давидян, Лаврищев
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 19 тур
15 ноября 15:00,
Нефтехимик
Второй тайм
0 - 0
0′
Урал
2тайм
Кантария   Родин
45’
Перерыв
45’
Секулич
Кантария
32’
27’
Сунгатулин
Никитин
20’
10’
Марков
Нефтехимик
Голубев, Мусалов, Ширяев, Толстопятов, Ситдиков, Никитин, Кантария, Кокоев, Бобер, Магомедов, Шильцов
Запасные: Машуков, Кашинцев, Михайлов, Будылин, Джамилов, Кахидзе, Родин, Валиахметов, Сухомлинов
1тайм
Урал:
Селихов, Бардачев, Бегич, Мигел, Итало, Кордейро, Сунгатулин, Железнов, Марков, Ишков, Секулич
Запасные: Карапузов, Морозов, Маргасов, Филипенко, Бондарев, Кузнецов, Аюпов, Акбашев, Мосин, Харин, Ар. Мамин
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 19 тур
16 ноября 10:00,
Сокол
Не начался
Факел
Лига PARI (Первая лига). 19 тур
16 ноября 11:00,
Уфа
Не начался
Арсенал Тула
Лига PARI (Первая лига). 19 тур
16 ноября 12:00,
Челябинск
Не начался
КАМАЗ
Лига PARI (Первая лига). 19 тур
16 ноября 14:30,
Шинник
Не начался
Чайка

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

