«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси

«Барселона» рассматривает покупку форварда летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона » раздумывает над приобретением нападающего топ-уровня на замену Роберту Левандовскому, чей контракт истекает следующим летом.

В клубе полагают, что их финансовые возможности позволяют осуществить дорогостоящую сделку. Считается, что уход Левандовского должен дать клубу 40 млн евро в лимите расходов на состав, которые «Барселона» могла бы использовать для приглашения игрока. Кроме того, дополнительный доход ожидается после возвращения команды на «Камп Ноу».

Приоритетным вариантом для клуба является Хулиан Альварес из «Атлетико ». Также интерес у «Барсы» вызывают Харри Кейн из «Баварии», Серу Гирасси из «Боруссии » Дортмунд и Виктор Осимхен из «Галатасарая». Карл Этта-Эйонг из «Леванте» рассматривается как «бюджетный» вариант, а Эрлинг Холанд из «Ман Сити» – как нереалистичный.