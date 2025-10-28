  • Спортс
1

UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес, Брэди – Моралес и другие бои

Турнир UFC 322 пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США) на стадионе Madison Square Garden. В главном поединке Ислам Махачев подерется за титул полусреднего веса против Джека Делла Маддалены.

В соглавном событии Валентина Шевченко и Вэйли Чжан подерутся за титул в женском наилегчайшем весе.

Другие бои турнира:

● Леон Эдвардс (22-5) – Карлос Пратес (22-7)

● Шон Брэди (18-1) – Майкл Моралес (18-0)

● Бо Никал (7-1) – Родольфо Виейра (11-3)

● Бенеил Дариуш (23-6-1) – Бенуа Сен-Дени (15-3, 1 NC)

● Роман Копылов (14-4) – Грегори Родригес (17-6)

● Байсангур Сусуркаев (10-0) – Эрик Макконико (10-3-1)

Ранние прелимы стартуют в 2:00 по московскому времени, предварительный кард – в 4:00, главный кард – в 6:00. Весь турнир покажет телеканал «Матч! Боец», бои главного карда также будут доступны на «Матч ТВ».

Махачев – о подготовке к бою с Маддаленой: «Очень тяжелый лагерь. Креатин, протеин – много ем после каждой тренировки, трудно набирать вес»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
