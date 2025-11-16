Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену на UFC 322 и стал чемпионом в полусреднем весе
В Нью-Йорке на UFC 322 прошел титульный бой в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой (18-3) и Исламом Махачевым (28-1).
Махачев победил единогласным решением судей (50-45 – трижды).
Для Маддалены это была первая защита пояса, для Махачева – дебютный поединок в полусреднем дивизионе.
Ранее Махачев оставил пояс в легком весе, который защищал четыре раза. Маддалена до встречи с ним не проигрывал восемь боев подряд.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс’‘
