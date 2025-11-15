После ошибки Бевеева Россия пропустила от Чили во 2-м тайме. Защитник «Балтики» попал в Суасо, выбивая мяч из штрафной

Россия пропустила два гола от Чили после ошибок защитников.

Оба гола в BetBoom товарищеском матче с Чили Россия пропустила после ошибок защитников.

Гости открыли счет после того, как перехватили передачу Игоря Дивеева через центр поля. Это произошло на 37-й минуте.

На 76-й минуте еще один гол был забит после неудачных действий Мингияна Бевеева . Представляющий «Балтику» футболист, выбивая мяч из штрафной, попал в Габриэля Суасо , а Бен Бреретон сумел воспользоваться отскоком – 0:2.

