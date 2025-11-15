  • Спортс
  • После ошибки Бевеева Россия пропустила от Чили во 2-м тайме. Защитник «Балтики» попал в Суасо, выбивая мяч из штрафной
172

После ошибки Бевеева Россия пропустила от Чили во 2-м тайме. Защитник «Балтики» попал в Суасо, выбивая мяч из штрафной

Россия пропустила два гола от Чили после ошибок защитников.

Оба гола в BetBoom товарищеском матче с Чили Россия пропустила после ошибок защитников.

Гости открыли счет после того, как перехватили передачу Игоря Дивеева через центр поля. Это произошло на 37-й минуте.

На 76-й минуте еще один гол был забит после неудачных действий Мингияна Бевеева. Представляющий «Балтику» футболист, выбивая мяч из штрафной, попал в Габриэля Суасо, а Бен Бреретон сумел воспользоваться отскоком – 0:2.

Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:2 – Бреретон и Тапия забили после ошибок россиян, Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
