После ошибки Бевеева Россия пропустила от Чили во 2-м тайме. Защитник «Балтики» попал в Суасо, выбивая мяч из штрафной
Россия пропустила два гола от Чили после ошибок защитников.
Оба гола в BetBoom товарищеском матче с Чили Россия пропустила после ошибок защитников.
Гости открыли счет после того, как перехватили передачу Игоря Дивеева через центр поля. Это произошло на 37-й минуте.
На 76-й минуте еще один гол был забит после неудачных действий Мингияна Бевеева. Представляющий «Балтику» футболист, выбивая мяч из штрафной, попал в Габриэля Суасо, а Бен Бреретон сумел воспользоваться отскоком – 0:2.
Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:2 – Бреретон и Тапия забили после ошибок россиян, Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
