Дубль Холанда принес Норвегии волевую победу над Италией – 4:1! Для прямого выхода на ЧМ команде Гаттузо надо было победить с разницей в 9 мячей

Сборная Италии вновь проиграла Норвегии.

Сборная Италии уступила дома Норвегии (1:4) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Милане на «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Франческо Эспозито открыл счет на 11-й минуте. Антонио Нуса на 63-й сравнял счет. Эрлинг Холанд на 78-й вывел Норвегию вперед, а на 80-й сделал дубль. Йорген Ларсен отличился на 93-й.

Италии надо обыграть Норвегию с разницей в 9 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ. 10 тур 16 ноября 19:45, Сан-Сиро Италия Завершен 1 - 4 Норвегия Матч окончен 90’ +3’ Ларсен 90’ +3’ Ларсен

89’ Холанд Ларсен 89’ Меллер Вольф Эстигор Бастони Риччи 86’ Барелла Буонджорно 86’ 79’ Холанд

Локателли Скамакка 79’ Эспозито Дзакканьи 79’ 78’ Холанд

76’ Серлот Бобб 75’ Торстведт Осгор 69’ Холанд Эспозито 69’ Фраттези Кристанте 68’ Бастони 67’ 64’ Берг Торсбю 63’ Нуса

2 тайм Перерыв Барелла 45’ +2’ Гаттузо 44’ Эспозито

11’ Италия Доннарумма, Бастони, Манчини, Ди Лоренцо, Димарко, Барелла, Локателли, Фраттези, Политано, Эспозито, Ретеги Запасные: Орсолини, Габбия, Распадори, Викарио, Белланова, Камбьязо, Карнезекки, Буонджорно, Кристанте, Дзакканьи, Скамакка, Риччи 1 тайм Норвегия: Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Нуса, Торстведт, Берге, Берг, Серлот, Холанд Запасные: Дюнгеланн, Педерсен, Ланго, Эстигор, Арнстад, Тангвик, Бьеркан, Осгор, Торсбю, Скьеллеруп, Ларсен, Бобб

