Матч окончен
Дубль Холанда принес Норвегии волевую победу над Италией – 4:1! Для прямого выхода на ЧМ команде Гаттузо надо было победить с разницей в 9 мячей
Сборная Италии вновь проиграла Норвегии.
Сборная Италии уступила дома Норвегии (1:4) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Милане на «Сан-Сиро».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Франческо Эспозито открыл счет на 11-й минуте. Антонио Нуса на 63-й сравнял счет. Эрлинг Холанд на 78-й вывел Норвегию вперед, а на 80-й сделал дубль. Йорген Ларсен отличился на 93-й.
Италии надо обыграть Норвегию с разницей в 9 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026.
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 19:45, Сан-Сиро
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43908 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости