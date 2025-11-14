Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Гуменник, Кондратюк, Семененко, Савосин, Игнатов, Сарновский покажут короткие программы

  • Спортс
25

Гуменник и Кондратюк покажут короткие программы на Гран-при в Москве.

15 ноября фигуристы выступят с короткими программами на этапе Гран-при России в Москве. 

Гран-при России

4-й этап, «Золотой конек Москвы»

Москва

Мужчины, короткая программа

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Артемий Маринин

2. Роман Савосин

3. Михаил Полянский

4. Семен Соловьев

5. Данил Федосимов

6. Артем Ковалев

Вторая разминка

7. Дамир Черипка

8. Марк Кондратюк

9. Никита Сарновский

10. Петр Гуменник

11. Макар Игнатов

12. Евгений Семененко

Расписание этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин

