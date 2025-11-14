Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Гуменник, Кондратюк, Семененко, Савосин, Игнатов, Сарновский покажут короткие программы
Гуменник и Кондратюк покажут короткие программы на Гран-при в Москве.
15 ноября фигуристы выступят с короткими программами на этапе Гран-при России в Москве.
Гран-при России
4-й этап, «Золотой конек Москвы»
Москва
Мужчины, короткая программа
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Артемий Маринин
3. Михаил Полянский
4. Семен Соловьев
5. Данил Федосимов
Вторая разминка
7. Дамир Черипка
9. Никита Сарновский
10. Петр Гуменник
11. Макар Игнатов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
