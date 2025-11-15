Александр Мостовой: «Не позволю чморить меня тем, кто футбол видел по телевизору. У нас многие до ворот добить не могут, а рассказывают про футбол»

Александр Мостовой: не позволю чморить меня тем, кто футбол видел по телевизору.

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой высказал отношение к тем, кого считает нефутбольными людьми.

«Нам тяжело с этим. Мы футболу всю жизнь отдали и землю грызли с четырех лет.

Я никогда не позволю тем, кто футбол видел только по телевизору, чморить меня! Всегда буду это говорить.

Просто некоторые это не знают, не все у нас в Европе играли. У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол.

Чего вы все тут вообще? Идите в гандбол, волейбол, баскетбол. Я же не лезу в другие виды спорта», – сказал Александр Мостовой.