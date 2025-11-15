Александр Мостовой: «Не позволю чморить меня тем, кто футбол видел по телевизору. У нас многие до ворот добить не могут, а рассказывают про футбол»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал отношение к тем, кого считает нефутбольными людьми.
«Нам тяжело с этим. Мы футболу всю жизнь отдали и землю грызли с четырех лет.
Я никогда не позволю тем, кто футбол видел только по телевизору, чморить меня! Всегда буду это говорить.
Просто некоторые это не знают, не все у нас в Европе играли. У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол.
Чего вы все тут вообще? Идите в гандбол, волейбол, баскетбол. Я же не лезу в другие виды спорта», – сказал Александр Мостовой.
