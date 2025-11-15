Янник Синнер третий год подряд вышел в финал итогового турнира ATP.

Вторая ракетка мира Янник Синнер победил №7 рейтинга ATP Алекса де Минаура в полуфинале итогового турнира – 7:5, 6:2. Он выиграл все 13 встреч против австралийца.

Итальянец третий раз подряд вышел в финал в Турине. В 2023-м он проиграл Новаку Джоковичу , в 2024-м – обыграл Тэйлора Фрица .

Итальянец выиграл 14-ю встречу подряд. Он также продлил серию побед на крытом харде до 30 матчей.

В финале Синнер поборется с Карлосом Алькарасом или Феликсом Оже-Альяссимом .