  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Казахстан сдержал Бельгию – 1:1. Ванакен ответил на гол Сатпаева, Чеснокова удалили на 79-й
39

Казахстан сдержал Бельгию – 1:1. Ванакен ответил на гол Сатпаева, Чеснокова удалили на 79-й

Бельгия сыграла вничью с Казахстаном.

Сборная Бельгии в гостях сыграла вничью с Казахстаном (1:1) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил на «Астана Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 9-й минуте счет открыл 17-летний форвард хозяев Дастан Сатпаев. Ханс Ванакен сравнял на 48-й. Ислам Чесноков был удален на 79-й..

Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 14:00, Астана Арена
Казахстан
Завершен
1 - 1
Бельгия
Матч окончен
Тапалов   Жуков
90’
+2’
Оразов   Касабулат
90’
+1’
89’
Раскин   Вермант
Анарбеков
84’
81’
Сейс   де Кейпер
Самородов   Караман
80’
Чесноков
79’
Байсуфинов
78’
71’
де Кетеларе   Опенда
71’
Троссард   Салемакерс
71’
Онана   Тилеманс
Каиров
69’
Кенжебек   Arsen Ashirbek
57’
Сатпаев   Свиридов
56’
48’
  Ванакен
Сатпаев
46’
2тайм
Перерыв
40’
Онана
Тапалов
29’
  Сатпаев
9’
Казахстан
Анарбеков, Вороговский, Алип, Касым, Каиров, Тапалов, Оразов, Кенжебек, Чесноков, Самородов, Сатпаев
Запасные: Астанов, Arsen Ashirbek, Жагоров, Малый, Караман, Сейсен, Шайзада, Касабулат, Астанов, Свиридов, Жуков, Жумат
1тайм
Бельгия:
Зельс, Сейс, Теате, де Винтер, Кастань, Онана, Раскин, Троссард, Ванакен, Доку, де Кетеларе
Запасные: Витцель, Лукебакио, Вандевордт, Мехеле, Ванхаутте, Диегу Морейра, Ламменс, Тилеманс, Вермант, де Кейпер, Опенда, Салемакерс
Подробнее

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39828 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Бельгии по футболу
logoSports – Казахстан
онлайны
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Казахстана по футболу
logoДастан Сатпаев
logoХанс Ванакен
logoИслам Чесноков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
39 минут назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
сегодня, 04:10
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
5 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
16 минут назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
26 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
59 минут назад
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58