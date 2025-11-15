Казахстан сдержал Бельгию – 1:1. Ванакен ответил на гол Сатпаева, Чеснокова удалили на 79-й

Бельгия сыграла вничью с Казахстаном.

Сборная Бельгии в гостях сыграла вничью с Казахстаном (1:1) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил на «Астана Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 9-й минуте счет открыл 17-летний форвард хозяев Дастан Сатпаев. Ханс Ванакен сравнял на 48-й. Ислам Чесноков был удален на 79-й..

Квалификация ЧМ. 9 тур 15 ноября 14:00, Астана Арена Казахстан Завершен 1 - 1 Бельгия Матч окончен Тапалов Жуков 90’ +2’ Оразов Касабулат 90’ +1’ 89’ Раскин Вермант Анарбеков 84’ 81’ Сейс де Кейпер Самородов Караман 80’ Чесноков 79’ Байсуфинов 78’ 71’ де Кетеларе Опенда 71’ Троссард Салемакерс 71’ Онана Тилеманс Каиров 69’ Кенжебек Arsen Ashirbek 57’ Сатпаев Свиридов 56’ 48’ Ванакен

Сатпаев 46’ 2 тайм Перерыв 40’ Онана Тапалов 29’ Сатпаев

9’ Казахстан Анарбеков, Вороговский, Алип, Касым, Каиров, Тапалов, Оразов, Кенжебек, Чесноков, Самородов, Сатпаев Запасные: Астанов, Arsen Ashirbek, Жагоров, Малый, Караман, Сейсен, Шайзада, Касабулат, Астанов, Свиридов, Жуков, Жумат 1 тайм Бельгия: Зельс, Сейс, Теате, де Винтер, Кастань, Онана, Раскин, Троссард, Ванакен, Доку, де Кетеларе Запасные: Витцель, Лукебакио, Вандевордт, Мехеле, Ванхаутте, Диегу Морейра, Ламменс, Тилеманс, Вермант, де Кейпер, Опенда, Салемакерс

