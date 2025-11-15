Матч окончен
Казахстан сдержал Бельгию – 1:1. Ванакен ответил на гол Сатпаева, Чеснокова удалили на 79-й
Бельгия сыграла вничью с Казахстаном.
Сборная Бельгии в гостях сыграла вничью с Казахстаном (1:1) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил на «Астана Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 9-й минуте счет открыл 17-летний форвард хозяев Дастан Сатпаев. Ханс Ванакен сравнял на 48-й. Ислам Чесноков был удален на 79-й..
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 14:00, Астана Арена
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39828 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости