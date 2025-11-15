Зоран Тошич: «Мужчины намного лучше водят машину, чем девушки. Вождение очень связано с футболом»
Зоран Тошич: мужчины намного лучше водят машину, чем девушки.
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий сейчас за СКА, считает, что мужчины намного лучше водят машину, чем девушки.
– Ты в Москве ездишь сам за рулем?
– В Москве – нет, но в Белграде да.
Кто-то скажет, что я не прав, но очевидно, что мужчины намного лучше водят машину, чем девушки. Я думаю, что то, как ты водишь машину, это очень связано с футболом.
– С футболом?
– Я атакующий игрок. Я вижу пространство и понимаю, как мне надо обыграть или быстро объехать. Так и за рулем.
А когда видишь человека в машине, который на повороте остановился до нуля, смотрит налево, смотрит направо, думая, куда повернуть. Вот в такие моменты тоже могу агрессировать, – сказал хавбек СКА.
