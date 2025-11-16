Задоров подрался со Страблом на 4-й секунде матча «Бостона» и «Монреаля» – нанес больше ударов и сбил шлем с оппонента. У него 40 минут штрафа в 20 играх в сезоне
Защитник «Бостона» Никита Задоров подрался с защитником «Монреаля» Джейденом Страблом на 4-й секунде матча команд (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Драка произошла сразу же после стартового вбрасывания. Россиянину удалось нанести больше ударов и сбить с оппонента шлем. Тем не менее, оба бойца остались на ногах к моменту, когда их разняли лайнсмены.
80% посетителей портала HockeyFights отдали победу Задорову, 13% проголосовали за Страбла, 7% - за ничью.
Никита (21:05, нейтральная полезность) завершил игру с результативной передачей, 2 блоками, 1 силовым приемом, 9 минутами штрафа и 1 потерей.
В текущем сезоне у него 5 (1+4) очков в 20 играх при полезности «+2» и 40 минутах штрафа.
Задоров о своей жесткой игре: «Недавно смотрел хайлайты финала Кубка Стэнли-2011. Против того «Бостона» было неприятно играть, физически тяжело. Хотим вернуть эту идентичность»