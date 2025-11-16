Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0

Бразилия победила Сенегал.

В субботу сборная Бразилии на «Эмирейтс» обыграла Сенегал (2:0) в товарищеском матче.

В ночь на воскресенье США одолели Парагвай , Мексика сыграла 0:0 с Уругваем .

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (сборные). 15 ноября 16:00, Эмирейтс Бразилия Завершен 2 - 0 Сенегал Матч окончен Винисиус Жуниор Кайо Энрике 90’ Алекс Сандро Фабрисио Бруно 90’ 87’ Гуйе Родриго Лукас Пакета 83’ Эстевао Луис Энрике 83’ 82’ Ндиай Сабали 82’ Сарр Ндиайе 76’ Гуйе Сисс 76’ Якобс Диуф 75’ Мане Мбайе Каземиро 66’ Матеус Кунья Жоао Педро 65’ Габриэл Франса 64’ 61’ Гуйе 57’ Кулибали 51’ Менди 49’ Сарр Джексон 2 тайм Перерыв Каземиро

35’ Эстевао

28’ Бразилия Эдерсон, Алекс Сандро, Габриэл, Маркиньос, Милитао, Бруно Гимараэс, Каземиро, Родриго, Эстевао, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья Запасные: Жоао Педро, Луис Энрике, Данило, Паулиньо, Сантос, Кайо Энрике, Фабиньо, Лукас Пакета, Бенто, Лусиано, Франса, Ришарлисон, Роке, Фабрисио Бруно, Джон 1 тайм Сенегал: Менди, Якобс, Ниакате, Кулибали, Менди, Гуйе, Гуйе, Сарр, Сарр, Ндиай, Мане Запасные: Диуф, Камара, Ндиайе, Диав, Камара, Сарр, Сек, Сисс, Ндиайе, Мбайе, Сабали, Джексон, Диуф, Диа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.