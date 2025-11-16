Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0

Бразилия победила Сенегал.
В субботу сборная Бразилии на «Эмирейтс» обыграла Сенегал (2:0) в товарищеском матче.
В ночь на воскресенье США одолели Парагвай, Мексика сыграла 0:0 с Уругваем.
Товарищеские матчи
Винисиус Жуниор Кайо Энрике
Алекс Сандро Фабрисио Бруно
Бразилия
Эдерсон, Алекс Сандро, Габриэл, Маркиньос, Милитао, Бруно Гимараэс, Каземиро, Родриго, Эстевао, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья
Запасные: Жоао Педро, Луис Энрике, Данило, Паулиньо, Сантос, Кайо Энрике, Фабиньо, Лукас Пакета, Бенто, Лусиано, Франса, Ришарлисон, Роке, Фабрисио Бруно, Джон
Сенегал:
Менди, Якобс, Ниакате, Кулибали, Менди, Гуйе, Гуйе, Сарр, Сарр, Ндиай, Мане
Запасные: Диуф, Камара, Ндиайе, Диав, Камара, Сарр, Сек, Сисс, Ндиайе, Мбайе, Сабали, Джексон, Диуф, Диа
США
Фриз, Рим, Робинсон, Скалли, Ааронсон, Рейна, Ролдан, Тессманн, Дест, Арфстен, Балогун
Запасные: Фриман, Маккензи, Трасти, Шульте, Луна, Тилльманн, Берхалтер, Пепи, Roman Marcello Celentano, Клинсманн, Толкин, Моррис, Райт
Парагвай:
Хиль, Риверос, Алонсо, Гомес, Касерес, Альмирон, Гомес, Бобадилья, Алькарас, Энсисо, Арсе
Запасные: Санабрия, Фернандес, Бенитес, Сандес, Галарса, Охеда, Ромеро, Леон, Веласкес, Перес, Мартинес, Соса, Альдерете, Дуарте, Рамон Ромеро
Колумбия
Монтеро, Ангуло, Куэста, Мина, Арьяс, Лерма, Пуэрта, Хамес, Арьяс, Диас, Кордоба
Запасные: Портилья, Оспина, Варгас, Муньос, Борре, Лукуми, Кастаньо, Риос, Карбонеро, Гомес, Суарес, Мохика, Санчес, Асприлья, Карраскаль
Новая Зеландия:
Крокомб, де Врис, Бокселл, Серман, Туилома, Белл, Стаменич, Гарбетт, Сингх, Джаст, Барбарусес
Запасные: Симс, Руфер, Биндон, Стейнджер, Ру, де Йонг, Олд, Цанев, Макгарри, Паркер-Прайс, Рэнделл, Уэйн
Мексика
Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Рейес, Руис, Альварес, Санчес, Лосано, Хименес, Альварадо
Запасные: Ороско, Мора, Варгас, Амбрис, Гутьеррес, Чавес, González Alba, Лайнес, Лира, Бертераме, Малагон, Пинеда, Ruvalcaba, Альварес, Асеведо
Уругвай:
Меле, Пикерес, Оливера, Хименес, Варела, Саласар, Мартинес, Бентанкур, Санабрия, Агирре, Родригес
Запасные: Kevin Alexander Martínez Inzaurralde, Винья, Хоменченко, Родригес, Араухо, Торрес, Араухо, Фьермарин, Родригес, Нандес, Лакинтана, Угарте
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.