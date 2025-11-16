  • Спортс
14

Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0

Бразилия победила Сенегал.

В субботу сборная Бразилии на «Эмирейтс» обыграла Сенегал (2:0) в товарищеском матче.

В ночь на воскресенье США одолели Парагвай, Мексика сыграла 0:0 с Уругваем.

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (сборные).
15 ноября 16:00, Эмирейтс
Бразилия
Завершен
2 - 0
Сенегал
Матч окончен
Винисиус Жуниор   Кайо Энрике
90’
Алекс Сандро   Фабрисио Бруно
90’
87’
Гуйе
Родриго   Лукас Пакета
83’
Эстевао   Луис Энрике
83’
82’
Ндиай   Сабали
82’
Сарр   Ндиайе
76’
Гуйе   Сисс
76’
Якобс   Диуф
75’
Мане   Мбайе
Каземиро
66’
Матеус Кунья   Жоао Педро
65’
Габриэл   Франса
64’
61’
Гуйе
57’
Кулибали
51’
Менди
49’
Сарр   Джексон
2тайм
Перерыв
  Каземиро
35’
  Эстевао
28’
Бразилия
Эдерсон, Алекс Сандро, Габриэл, Маркиньос, Милитао, Бруно Гимараэс, Каземиро, Родриго, Эстевао, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья
Запасные: Жоао Педро, Луис Энрике, Данило, Паулиньо, Сантос, Кайо Энрике, Фабиньо, Лукас Пакета, Бенто, Лусиано, Франса, Ришарлисон, Роке, Фабрисио Бруно, Джон
1тайм
Сенегал:
Менди, Якобс, Ниакате, Кулибали, Менди, Гуйе, Гуйе, Сарр, Сарр, Ндиай, Мане
Запасные: Диуф, Камара, Ндиайе, Диав, Камара, Сарр, Сек, Сисс, Ндиайе, Мбайе, Сабали, Джексон, Диуф, Диа
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
15 ноября 22:00, Subaru Park
США
Завершен
2 - 1
Парагвай
Матч окончен
Ролдан
90’
+4’
90’
+4’
Альдерете
90’
+4’
Алонсо
82’
Бобадилья
Ааронсон   Берхалтер
80’
80’
Гомес   Ромеро
Ролдан   Моррис
75’
Балогун   Пепи
75’
Рейна   Тилльманн
75’
72’
Арсе   Санабрия
72’
Энсисо   Охеда
  Балогун
71’
Дест   Фриман
67’
Скалли   Луна
67’
61’
Алькарас   Соса
2тайм
Перерыв
40’
Алькарас
Рейна
36’
Робинсон
26’
10’
  Арсе
  Рейна
4’
США
Фриз, Рим, Робинсон, Скалли, Ааронсон, Рейна, Ролдан, Тессманн, Дест, Арфстен, Балогун
Запасные: Фриман, Маккензи, Трасти, Шульте, Луна, Тилльманн, Берхалтер, Пепи, Roman Marcello Celentano, Клинсманн, Толкин, Моррис, Райт
1тайм
Парагвай:
Хиль, Риверос, Алонсо, Гомес, Касерес, Альмирон, Гомес, Бобадилья, Алькарас, Энсисо, Арсе
Запасные: Санабрия, Фернандес, Бенитес, Сандес, Галарса, Охеда, Ромеро, Леон, Веласкес, Перес, Мартинес, Соса, Альдерете, Дуарте, Рамон Ромеро
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
16 ноября 00:30, Chase Stadium
Колумбия
Завершен
2 - 1
Новая Зеландия
Матч окончен
  Карбонеро
88’
86’
де Врис   Макгарри
80’
  Олд
Арьяс   Карбонеро
77’
Кордоба   Борре
77’
74’
Джаст   Рэнделл
74’
Барбарусес   Уэйн
66’
Гарбетт   Олд
65’
Туилома   Ру
Хамес   Карраскаль
65’
Диас   Асприлья
64’
Пуэрта   Кастаньо
64’
56’
Белл
Куэста   Лукуми
46’
2тайм
Перерыв
  Пуэрта
3’
Колумбия
Монтеро, Ангуло, Куэста, Мина, Арьяс, Лерма, Пуэрта, Хамес, Арьяс, Диас, Кордоба
Запасные: Портилья, Оспина, Варгас, Муньос, Борре, Лукуми, Кастаньо, Риос, Карбонеро, Гомес, Суарес, Мохика, Санчес, Асприлья, Карраскаль
1тайм
Новая Зеландия:
Крокомб, де Врис, Бокселл, Серман, Туилома, Белл, Стаменич, Гарбетт, Сингх, Джаст, Барбарусес
Запасные: Симс, Руфер, Биндон, Стейнджер, Ру, де Йонг, Олд, Цанев, Макгарри, Паркер-Прайс, Рэнделл, Уэйн
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
16 ноября 01:00, Корона
Мексика
Завершен
0 - 0
Уругвай
Матч окончен
90’
+3’
Варела
89’
Араухо
Монтес
89’
88’
Агирре
84’
Хименес
Лайнес
81’
81’
Торрес
Хименес   Бертераме
79’
Альварадо   Лайнес
79’
74’
Родригес   Араухо
Альварес   Лира
66’
Санчес   Пинеда
65’
Руис   Варгас
65’
58’
Нандес
46’
Санабрия   Торрес
46’
Саласар   Нандес
2тайм
Перерыв
Лосано   Мора
45’
+1’
Альварес
38’
Мексика
Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Рейес, Руис, Альварес, Санчес, Лосано, Хименес, Альварадо
Запасные: Ороско, Мора, Варгас, Амбрис, Гутьеррес, Чавес, González Alba, Лайнес, Лира, Бертераме, Малагон, Пинеда, Ruvalcaba, Альварес, Асеведо
1тайм
Уругвай:
Меле, Пикерес, Оливера, Хименес, Варела, Саласар, Мартинес, Бентанкур, Санабрия, Агирре, Родригес
Запасные: Kevin Alexander Martínez Inzaurralde, Винья, Хоменченко, Родригес, Араухо, Торрес, Араухо, Фьермарин, Родригес, Нандес, Лакинтана, Угарте
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
