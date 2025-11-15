Роман Ротенберг: «Патриотическое воспитание – важная часть формирования личности. Нужно знать историю, через какие испытания прошла страна, какие люди сделали ее сильной»
Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг оценил важность патриотического воспитания молодежи.
«Ребята из школы «Красная Машина Юниор» посетили музей обороны Тулы – один из лучших военных музеев в России.
Патриотическое воспитание – важная часть формирования личности, и мы уделяем этому большое внимание. Нужно знать свою историю, понимать, через какие испытания прошла наша страна, и какие люди своим мужеством, подвигом и трудом сделали ее сильной.
Экскурсия по музею помогла ребятам по-настоящему почувствовать, что такое сила духа, ответственность и мужской характер!
Мы стремимся развивать наших воспитанников так, чтобы они росли не только сильными спортсменами, но и достойными гражданами России, понимающими ценности, на которых строится наше будущее. Чтобы они осознавали: сила спортсмена – не только в хорошей физике, но и в характере, в уважении к своей стране и ее истории.
Отдельная благодарность сотрудникам музея и правительству Тульской области за теплый прием и поддержку таких инициатив. Спасибо за то, что сохраняете и передаете историю новым поколениям», – написал Ротенберг.
