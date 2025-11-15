Роман Ротенберг: «Патриотическое воспитание – важная часть формирования личности. Нужно знать историю, через какие испытания прошла страна, какие люди сделали ее сильной»

Роман Ротенберг: патриотическое воспитание – важная часть формирования личности.

Член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг оценил важность патриотического воспитания молодежи.

«Ребята из школы «Красная Машина Юниор» посетили музей обороны Тулы – один из лучших военных музеев в России.

Патриотическое воспитание – важная часть формирования личности, и мы уделяем этому большое внимание. Нужно знать свою историю, понимать, через какие испытания прошла наша страна, и какие люди своим мужеством, подвигом и трудом сделали ее сильной.

Экскурсия по музею помогла ребятам по-настоящему почувствовать, что такое сила духа, ответственность и мужской характер!

Мы стремимся развивать наших воспитанников так, чтобы они росли не только сильными спортсменами, но и достойными гражданами России, понимающими ценности, на которых строится наше будущее. Чтобы они осознавали: сила спортсмена – не только в хорошей физике, но и в характере, в уважении к своей стране и ее истории.

Отдельная благодарность сотрудникам музея и правительству Тульской области за теплый прием и поддержку таких инициатив. Спасибо за то, что сохраняете и передаете историю новым поколениям», – написал Ротенберг .

