Овечкин забил 902-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 979-й, до рекорда Гретцки – 37 шайб

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил 902-ю шайбу в НХЛ , обновив рекорд лиги.

40-летний россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси» (2:3 Б). В этой игре на его счету также голевая передача.

Этот гол стал для Овечкина 979-м в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В 18 матчах текущего сезона Овечкин набрал 14 (5+9) очков.