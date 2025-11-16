Овечкин забил 902-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 979-й, до рекорда Гретцки – 37 шайб
Александр Овечкин забил 902-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 902-ю шайбу в НХЛ, обновив рекорд лиги.
40-летний россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси» (2:3 Б). В этой игре на его счету также голевая передача.
Этот гол стал для Овечкина 979-м в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
В 18 матчах текущего сезона Овечкин набрал 14 (5+9) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
