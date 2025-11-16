Видео
75

Овечкин забил 902-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 979-й, до рекорда Гретцки – 37 шайб

Александр Овечкин забил 902-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 902-ю шайбу в НХЛ, обновив рекорд лиги.

40-летний россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси» (2:3 Б). В этой игре на его счету также голевая передача.

Этот гол стал для Овечкина 979-м в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В 18 матчах текущего сезона Овечкин набрал 14 (5+9) очков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин пожелал удачи Махачеву в поединке с Маддаленой: «Будем переживать, болеть. Покажи класс»
вчера, 22:05
Овечкин, Губерниев, Нурмагомедов, Кабаева, Галицкий, Дзюба, Тарасова, Барановская – в топ-100 лидеров мнений по доверию среди россиян. Лидирует Владимир Соловьев («Ромир»)
вчера, 17:38
Александр Жулин: «Овечкин и Большунов – выдающиеся спортсмены, но Роднина – другой уровень. Такой величины, скорее всего, больше никогда не будет»
вчера, 13:23
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в Швеции, «Тампа» примет «Ванкувер», «Миннесота» – «Вегас», «Рейнджерс» против «Детройта»
58 минут назад
Ларионов после 4:3 с «Металлургом»: «Сказал ребятам перед игрой: в СКА много стали говорить о соперниках, забыли свою ДНК. На своей арене мы хозяева»
сегодня, 20:54
«Ак Барс» хочет расстаться с Барабановым. У форварда с зарплатой 95 млн рублей 2+14 и «минус 5» в 26 матчах сезона (Артур Хайруллин)
сегодня, 20:41
Ротенберг не возглавит «Динамо» после отставки Кудашова («Матч ТВ»)
сегодня, 20:13
Ларионов о шайбе сына в ворота «Металлурга»: «Когда носишь известную фамилию, давление сильнее. Его не всегда справедливо критикуют, это часть хоккея»
сегодня, 19:47
Кудашов подтвердил уход с поста тренера «Динамо»: «Это правда. Завтра должна быть четкость»
сегодня, 19:39
Ларионов о 4:3 с «Металлургом»: «СКА не может без стресса, держит в напряжении. Такие матчи нужно уметь переламывать. Потерять легко, найти очень сложно»
сегодня, 18:33
«Динамо» отправило Кудашова в отставку с поста тренера. Вячеслав Козлов назначен исполняющим обязанности («СЭ»)
сегодня, 18:21
Разин о 3:4: «СКА с победой, обидное поражение «Металлурга». Первый гол – некоторые не вошли в игру, второй – глупейший, перевернул ход матча»
сегодня, 17:57
«Большинство игроков «Локомотива» терпеть не могут Хартли. Не думаю, что клуб повторит успех прошлого сезона». Артур Хайруллин о тренере ярославцев
сегодня, 17:47
Ко всем новостям
Последние новости
Толчинский о 3:4: «Металлург» перебросал СКА, много моментов было. Против них всегда интересные матчи, в Ледовом хорошая атмосфера»
11 минут назад
Козырев о 4:3 с ЦСКА: «У «Северстали» с ними 6 матчей, три мы проиграли – было важно зацепиться. Проявили характер, победили в овертайме»
21 минуту назад
Гатиятулин о 3:7 от «Динамо» Минск: «У «Ак Барса» получалось держать стабильность 2 месяца, эта серия прервалась. В том году у нас тоже были перепады»
37 минут назад
Капитан «Чикаго» Фолиньо пропустит около месяца после попадания шайбы в руку в матче с «Торонто»
51 минуту назад
Щитов о СКА и ЦСКА: «Непопадание в плей-офф – неудовлетворительный результат. Они идут на грани, нужно приложить все усилия»
сегодня, 20:27
Шабанов сыграет за «Айлендерс» против «Колорадо». Максим пропустил 12 матчей из-за травмы
сегодня, 20:01
Ги Буше: «Для «Авангарда» потеря Якупова была катастрофичной. Когда такой игрок выбывает, происходит эффект домино, который ломает все»
сегодня, 19:24
Исаков о 2:6 от «Авангарда»: «Результат мог сложиться и в сторону «Торпедо», до начала 3-го периода был нерв. Бойков отыграл весь матч с переломом носа»
сегодня, 19:05
Коромыслов про 1:5 от «Автомобилиста»: «Не надо скидывать проблемы на Дриджера, в «Тракторе» виноваты все»
сегодня, 18:50
Форвард «Монреаля» Дак пропустит 4-6 недель из-за перелома стопы. У него 5+2 в 17 матчах
сегодня, 18:13