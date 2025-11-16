Матч окончен
Англия обыграла Албанию на выезде – 2:0. Кейн сделал дубль, у Рэшфорда ассист
Сборная Англии победила Албанию.
Сборная Англии выиграла в гостях у Албании (2:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Тиране.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Харри Кейн забил на 74-й минуте. На 82-й Кейн отличился передачи Маркуса Рэшфорда.
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 17:00, Arena Kombëtare
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43909 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости