Англия обыграла Албанию на выезде – 2:0. Кейн сделал дубль, у Рэшфорда ассист

Сборная Англии победила Албанию.

Сборная Англии выиграла в гостях у Албании (2:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Тиране.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Харри Кейн забил на 74-й минуте. На 82-й Кейн отличился передачи Маркуса Рэшфорда.

