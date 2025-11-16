2

Англия обыграла Албанию на выезде – 2:0. Кейн сделал дубль, у Рэшфорда ассист

Сборная Англии победила Албанию.

Сборная Англии выиграла в гостях у Албании (2:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Тиране.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Харри Кейн забил на 74-й минуте. На 82-й Кейн отличился передачи Маркуса Рэшфорда.

Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 17:00, Arena Kombëtare
Албания
Завершен
0 - 2
Англия
Матч окончен
Лячи   Паязити
84’
84’
Беллингем   Роджерс
82’
  Кейн
80’
Беллингем
Байрами   Броя
75’
75’
Уортон   Андерсон
75’
Боуэн   Рэшфорд
74’
  Кейн
62’
Эзе   Сака
62’
Райс   Фоден
2тайм
Перерыв
39’
Уортон
Хюсай   Балиу
26’
Рамадани
15’
Албания
Стракоша, Алийи, Джимшити, Исмайли, Хюсай, Аслани, Рамадани, Ходжа, Лячи, Байрами, Узуни
Запасные: Асани, Дайсинани, Симони, Балиу, Бериша, Паязити, Броя, Айети, Даку, Туци, Цаке, Манай
1тайм
Англия:
Хендерсон, Берн, Стоунз, Куанса, О`Райли, Райс, Уортон, Беллингем, Эзе, Кейн, Боуэн
Запасные: Скотт, Сака, Чалоба, Андерсон, Хендерсон, Спенс, Рэшфорд, Фоден, Роджерс, Пикфорд, Траффорд, Джеймс
Подробнее

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Англии по футболу
онлайны
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Албании по футболу
logoХарри Кейн
logoМаркус Рэшфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
