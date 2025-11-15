Льюис Хэмилтон: «В «Ф-1» приходится слушать много негатива от тех постаревших пилотов, которые не добились больших успехов»

Хэмилтон поддержал новичков в «Ф-1».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил, почему настроен поддерживать новое поколение пилотов «Ф-1».

«Здорово наблюдать, как приходят молодые таланты. Знаете, я помню, как сам пришел в 2007-м и был таким же.

Это потрясающий опыт, но прежде чем сюда попасть, у тебя есть все эти предвзятые мысли о том, как все будет, и чаще всего они не соответствуют действительности.

Может, с точки зрения пилотажа все оказывается ожидаемым, но остальное… На пилотов оказывается огромное давление, молодых закидывают вопросами и активностью в соцсетях. Но мне кажется, они отлично с этим справляются.

Я всегда хотел быть пилотом, который… даже когда я завершу карьеру, я всегда буду поддерживать молодых. Знаете, приходится слушать много негатива от тех, кто постарше, – от тех постаревших пилотов, которые, как правило, не добились больших успехов.

И мне нравится наблюдать за этими [молодыми] ребятами, которые просто занимаются своим делом, занимаются им с улыбкой – они делают то, что им нравится, и добиваются тут успеха. Хочу увидеть, как будут развиваться их карьеры», – сказал Хэмилтон в рамках уик-энда в Бразилии.

