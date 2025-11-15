Россия после ошибки Дивеева пропустила от Чили. Пас защитника ЦСКА через центр поля был перехвачен
Сборная России пропустила после ошибки Дивеева.
Сборная России первой пропустила в BetBoom товарищеском матче с Чили.
Игра проходит в Сочи на стадионе «Фишт».
На 37-й минуте защитник хозяев Игорь Дивеев попытался отдать передачу через центр поля. Хавбек гостей Висенте Писарро ее перехватил, чилийцы провели контратаку и открыли счет благодаря точному удару Гонсало Тапии.
Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:1 – Тапия забил, Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
