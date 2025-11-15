  • Спортс
  Россия после ошибки Дивеева пропустила от Чили. Пас защитника ЦСКА через центр поля был перехвачен
Россия после ошибки Дивеева пропустила от Чили. Пас защитника ЦСКА через центр поля был перехвачен

Сборная России пропустила после ошибки Дивеева.

Сборная России первой пропустила в BetBoom товарищеском матче с Чили.

Игра проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

На 37-й минуте защитник хозяев Игорь Дивеев попытался отдать передачу через центр поля. Хавбек гостей Висенте Писарро ее перехватил, чилийцы провели контратаку и открыли счет благодаря точному удару Гонсало Тапии.

Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:1 – Тапия забил, Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Чили по футболу
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoВисенте Писарро
logoИгорь Дивеев
товарищеские матчи (сборные)
logoГонсало Тапия
logoСборная России по футболу
