Хуснутдинов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Монреалем» и выиграл 4 из 5 вбрасываний. У него 6 очков в 15 играх

Марат Хуснутдинов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Монреалем».

Форвард «Бостона » Марат Хуснутдинов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:2). Одним из ассистентов выступил защитник «Брюинс» Никита Задоров.

В 15 играх в сезоне на счету 23-летнего россиянина стало 6 (3+3) очков при нейтральной полезности и среднем времени на льду 13:28.

Сегодня Хуснутдинов (15:55, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и выиграл 80% вбрасываний (4 из 5).