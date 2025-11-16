Роман Копылов проиграл судейским решением Грегори Родригесу на UFC 322
Копылов проиграл на UFC 322.
В прелимах UFC 322 состоялся поединок российского бойца Романа Копылова (14-5) и бразильца Грегори Родригеса (18-6).
Копылов проиграл единогласным решением судей (27-30 – дважды, 28-29).
Это второе подряд поражение для Копылова. В июле россиянин проиграл решением Пауло Косте.
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?19179 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости