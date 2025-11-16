Роман Копылов проиграл судейским решением Грегори Родригесу на UFC 322

Копылов проиграл на UFC 322.

В прелимах UFC 322 состоялся поединок российского бойца Романа Копылова (14-5) и бразильца Грегори Родригеса (18-6).

Копылов проиграл единогласным решением судей (27-30 – дважды, 28-29).

Это второе подряд поражение для Копылова. В июле россиянин проиграл решением Пауло Косте.

UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои