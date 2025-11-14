Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Горбачева, Гущина, Синицына, Яметова, Мазур выступят с короткими программами
Петросян и Горбачева покажут короткие программы на Гран-при в Москве.
15 ноября фигуристки выступят с короткими программами на этапе Гран-при России в Москве.
Гран-при России
4-й этап, «Золотой конек Москвы»
Москва
Женщины, короткая программа
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Арина Кудлай
2. Дарья Третьякова
3. Мария Пулина
4. Таисия Лепихина
Вторая разминка
7. Екатерина Анисимова
8. Мария Мазур
10. Ксения Гущина
11. Аделия Петросян
12. Алина Горбачева
Расписание этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
