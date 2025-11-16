Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»

Луис де ла Фуэнте: Испания не должна терять голову до выхода на ЧМ-2026.

Луис де ла Фуэнте заявил, что сборная Испании должна сохранять настрой, несмотря на то, что уже практически вышла на ЧМ-2026.

В заключительном матче отборочного турнира испанцы примут Турцию. Для прямого выхода на ЧМ-2026 гостям нужно побеждать с разницей не меньше семи голов.

Накануне Испания разгромила на выезде Грузию (4:0).

«Дело не в том, что Грузия была слаба, а в том, что ей противостоял грозный соперник. Из уважения к сопернику, а мы очень уважаем все команды, включая Турцию, мы должны не терять голову и сохранять настрой, пока это [выход на ЧМ-2026] математически не будет гарантировано.

У меня отличный повод гордиться игроками. Мне повезло, что я тренирую игроков такого уровня, поистине историческую команду, и нам еще предстоит долгий путь.

Мы продолжаем стремиться к большему, к лучшим результатам. Замечательно, что есть возможность тренировать молодых игроков, которые не устают работать, чтобы стать лучше», – сказал тренер сборной Испании.