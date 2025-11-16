Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»

Игорь Дивеев: голы Чили – наши ошибки.

Защитник сборной России Игорь Дивеев оценил поражение от Чили (0:2) в товарищеском матче.

– Была интересная игра. Чилийцы не так много создали у наших ворот. Два привоза: один – мой, второй – рикошет, и мяч непонятно как оказался на дальней штанге.

Бывает, это футбол. Без поражений не бывает побед. Будем разбирать, как мы должны играть с такими командами, которые обороняются 5-4-1.

– С чем связаны ошибки?

– По моей ошибке – хотел отдать проникающую передачу в центр, но опорный полузащитник чилийцев меня перехитрил. Сначала побежал в бровку, а потом перестроился и прочитал мою передачу. И в концовке недоработали, когда нам забили второй.

– Что скажешь о сопернике?

– Хорошая и интересная команда. Повторюсь, они не так много создали сами. Все моменты – наши ошибки.

– Второй тайм визуально был интереснее. Что говорили в раздевалке?

– Продолжать играть так же, как в первом тайме, будут моменты, и мы должны их реализовать. Мы сами понимали, что по всей игре мы спокойно выходили из-под прессинга, хорошо контролировали мяч. Надо было реализовывать свои моменты в концовке.

– Что для тебя значит – выйти с капитанской повязкой?

– Это честь. Впервые для меня, было неожиданно. Приятно, а за сборную – большая честь для меня, – сказал Дивеев.