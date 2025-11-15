  • Спортс
  Испания разгромила Грузию на выезде – 4:0. Ойарсабаль сделал дубль и ассистировал Феррану
13

Испания разгромила Грузию на выезде – 4:0. Ойарсабаль сделал дубль и ассистировал Феррану

Испания разгромила Грузию.

Сборная Испании в гостях крупно обыграла Грузию (4:0) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Тбилиси. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Микель Ойарсабаль забил с пенальти на 11-й минуте. Мартин Субименди забил на 22-й. Ферран Торрес сделал счет разгромным на 34-й с паса Ойарсабаля. На 63-й Ойарсабаль сделал дубль.

Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 17:00, стадион Бориса Пайчадзе
Грузия
Завершен
0 - 4
Испания
Матч окончен
Давиташвили   Абуашвили
85’
80’
Ферран Торрес   Пино
Зивзивадзе   Квилитая
71’
Меквабишвили   Цитаишвили
71’
71’
Ойарсабаль   Иглесиас
63’
  Ойарсабаль
62’
Мерино   Фермин Лопес
62’
Фабиан Руис   Барриос
Табатадзе   Квернадзе
57’
57’
Мерино
46’
Порро   Льоренте
Гогличидзе   Кашия
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Ферран Торрес
22’
  Субименди
11’
  Ойарсабаль
Грузия
Мамардашвили, Гочолейшвили, Лочошвили, Гогличидзе, Мамучашвили, Меквабишвили, Кварацхелия, Китейшвили, Давиташвили, Табатадзе, Зивзивадзе
Запасные: Ломинадзе, Гулиашвили, Ноникашвили, Квернадзе, Кереселидзе, Кашия, Aleksandre Narimanidze, Абуашвили, Квилитая, Цитаишвили, Гугешашвили
1тайм
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Фабиан Руис, Субименди, Мерино, Алекс Баэна, Ойарсабаль, Ферран Торрес
Запасные: Льоренте, Ольмо, Райя, Форнальс, Ремиро, Пино, Гримальдо, Вивиан, Барриос, Алеиш Гарсия, Иглесиас, Фермин Лопес
Подробнее

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
