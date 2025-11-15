Испания разгромила Грузию на выезде – 4:0. Ойарсабаль сделал дубль и ассистировал Феррану

Испания разгромила Грузию.

Сборная Испании в гостях крупно обыграла Грузию (4:0) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Тбилиси. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Микель Ойарсабаль забил с пенальти на 11-й минуте. Мартин Субименди забил на 22-й. Ферран Торрес сделал счет разгромным на 34-й с паса Ойарсабаля. На 63-й Ойарсабаль сделал дубль.

