Матч окончен
Испания разгромила Грузию на выезде – 4:0. Ойарсабаль сделал дубль и ассистировал Феррану
Испания разгромила Грузию.
Сборная Испании в гостях крупно обыграла Грузию (4:0) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Тбилиси. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Микель Ойарсабаль забил с пенальти на 11-й минуте. Мартин Субименди забил на 22-й. Ферран Торрес сделал счет разгромным на 34-й с паса Ойарсабаля. На 63-й Ойарсабаль сделал дубль.
Квалификация ЧМ. 9 тур
15 ноября 17:00, стадион Бориса Пайчадзе
