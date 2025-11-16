Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»

Министр спорта Калининградской области: Талалаев ведет «Балтику» как локомотив.

Министр спорта Калининградской области оценила 5-е место «Балтики» в РПЛ после первого круга.

«Фантастическое начало сезона, это огромная работа всей системы клуба, управления, конечно, Андрея Викторовича Талалаева как тренера, который ведет команду как локомотив вперед.

Радуюсь победам, очень за них переживаю. Буду болеть во второй части сезона тоже», – сказала Наталья Ищенко.