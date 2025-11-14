Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов, Григорьева и Артющенко выступят с ритм-танцами

Степанова и Букин покажут ритм-танец на Гран-при России в Москве.

15 ноября танцоры на льду выступят с ритм-танцами на этапе Гран-при России в Москве.

Гран-при России

4-й этап, «Золотой конек Москвы»

Москва

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов

2. Анна Коломенская – Артем Фролов

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

4. Елизавета Кириллова – Илья Карпов

5. Александра Прокопец – Александр Васькович

Вторая разминка

6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

8. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

9. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

10. Александра Степанова – Иван Букин

