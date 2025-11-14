Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов, Григорьева и Артющенко выступят с ритм-танцами
15 ноября танцоры на льду выступят с ритм-танцами на этапе Гран-при России в Москве.
Гран-при России
4-й этап, «Золотой конек Москвы»
Москва
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов
2. Анна Коломенская – Артем Фролов
3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
4. Елизавета Кириллова – Илья Карпов
5. Александра Прокопец – Александр Васькович
Вторая разминка
6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
8. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
9. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
10. Александра Степанова – Иван Букин
