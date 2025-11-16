Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»

Жереми Доку: Бельгия недостаточно проанализировала Казахстан.

Жереми Доку оценил ничью сборной Бельгии с Казахстаном (1:1) в отборе ЧМ-2026 .

«Мы уже слишком много очков упустили, потому что в большинстве матчей играли недостаточно хорошо. Наша кампания прошла не блестяще. Всем нужно действовать лучше — тренеру, мне, всем.

Кевин [де Брюйне ], Ромелу [Лукаку], Тибо [Куртуа ]... Если нам нужны они (все трое травмированы – Спортс”), чтобы победить Казахстан, то на чемпионате мира мы ничего не сможем сделать.

Мы изучали эту команду и думали, что они будут играть длинными передачами, но они играли коротко и действовали активно. Это был совсем другой матч, чем предыдущий раз. Возможно, мы недостаточно проанализировали соперника», — сказал вингер cборной Бельгии.