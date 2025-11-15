Португалия приготовила аргументы против длительного бана Роналду: слова тренера Ирландии, демонстративный захват О’Ши и отсутствие красных карточек у Криштиану до этого
Федерация футбола Португалии подготовила аргументы, чтобы не допустить длительной дисквалификации Криштиану Роналду.
Роналду был удален за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши в матче с Ирландией (2:0). Теперь ему грозит дисквалификация до 3 матчей и пропуск старта ЧМ-2026.
Федерация решила использовать три аргумента. Первый связан с главным тренером Ирландии Хеймиром Хадльгримссоном, который перед матчем сказал, что во время первой игры с Португалией судья старался не принимать решений против Роналду. Так тренер создал напряженную атмосферу перед ответной встречей.
Второй момент – «демонстративный захват» в штрафной, что вызвало раздражение Роналду.
Третий аргумент – отсутствие прецедентов, это первое удаление Криштиану за всю карьеру в сборной.