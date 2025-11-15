Обляков получил травму, упав на спину после верховой борьбы в 1-м тайме игры России с Чили. Матч ЦСКА со «Спартаком» – 22 ноября

Обляков получил травму в игре с Чили.

Иван Обляков получил повреждение в BetBoom товарищеском матче сборных России и Чили.

На 19-й минуте полузащитник поборолся за верховой мяч с Хавьером Альтамирано и упал на спину. Представляющему ЦСКА хавбеку потребовалась медицинская помощь. Он сумел вернуться в игру, но вскоре был вынужден попросить замену.

Вместо Облякова вышел Алексей Батраков.

ЦСКА 22 ноября встретится в Мир РПЛ со «Спартаком».

