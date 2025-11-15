Единая лига ВТБ. 46 очков Бингэма и Рейнольдса помогли УНИКСу победить ЦСКА, «Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
УНИКС победил ЦСКА с минимальным преимуществом и вышел на 1-е место, «Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ.
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 9-1, ЦСКА – 9-2, Локомотив-Кубань – 8-3, Зенит – 6-4, МБА-МАИ – 6-5, Бетсити Парма – 6-5, Уралмаш – 5-5, Енисей – 4-6, Пари Нижний Новгород – 3-7, Автодор – 2-9, Самара – 0-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
