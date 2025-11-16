6

Глебов о матчах с Чили и Перу: «Неудачный сбор — ни одной победы. Все расстроились»

Кирилл Глебов: Россия провела неудачный сбор, не обыграв ни Чили, ни Перу.

Вингер сборной России Кирилл Глебов подвел итоги ноябрьских матчей.

Накануне россияне проиграли в Сочи Чили (0:2), а в среду разошлись миром с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге.

«Обидное поражение — у сборной России давно не было неудач. Можно сказать, что это был неудачный сбор — ни одной победы. Никто не рад этому, все расстроились.

Не было такого, что что‑то пошло не так. Просто две ошибки, отскок и пропустили два гола», — сказал Глебов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoСборная Чили по футболу
logoСборная Перу по футболу
logoКирилл Глебов
товарищеские матчи (сборные)
