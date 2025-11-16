  • Спортс
  • Де ла Фуэнте о неучастии Хейсена в матче с Грузией: «У него небольшой дискомфорт. Приоритет — забота об игроке. У сборной идеальный контакт с врачами «Реала»
52

Де ла Фуэнте о неучастии Хейсена в матче с Грузией: «У него небольшой дискомфорт. Приоритет — забота об игроке. У сборной идеальный контакт с врачами «Реала»

Луис де ла Фуэнте: приоритет сборной Испании — забота об игроке.

Луис де ла Фуэнте рассказал, почему защитник сборной Испании Дин Хейсен пропустил матч отбора ЧМ-2026 с Грузией (4:0).

«У него небольшой дискомфорт. Сегодня, как и всегда, приоритет — забота об игроке. Мы это снова продемонстрировали. У нас идеальный контакт с врачами «Реала», и мы посчитали, что лучше всего ему дать отдохнуть. Завтра посмотрим, как он себя чувствует, и обсудим ситуацию с нашими врачами и медштабом «Реала».

Никто не покинет расположение сборной, если только медицинский штаб не рассудит иначе. Игрок рад быть здесь, и завтра мы оценим, помешает ли ему этот небольшой дискомфорт сыграть в Севилье [c Турцией]», – сказал тренер сборной Испании.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
