Турции нужно обыграть Испанию с разницей в 7 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026. Грузия лишилась шансов попасть на турнир
Сборная Грузии лишилась шансов на попадание в плей-офф отбора на ЧМ.
Сборная Грузии не сможет выйти на чемпионат мира 2026 года через стыковые матчи.
Грузины уступили Испании (0:4) в сегодняшнем отборочном матче, а Турция победила Болгарию (2:0).
Теперь Испания возглавляет группу E, набрав 15 очков с разницей голов «+19». У идущих вторыми турков 12 баллов и «+5». В последнем туре испанцы примут турок дома. Для прямого выхода на ЧМ-2026 турции нужно побеждать с разницей не меньше семи голов.
Грузия занимает 3-е место с 3 очками и потеряла шанс выйти на турнир. Болгария идет последней, не набрав ни одного очка.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43900 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости