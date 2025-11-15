  • Спортс
  • Турции нужно обыграть Испанию с разницей в 7 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026. Грузия лишилась шансов попасть на турнир
20

Турции нужно обыграть Испанию с разницей в 7 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026. Грузия лишилась шансов попасть на турнир

Сборная Грузии лишилась шансов на попадание в плей-офф отбора на ЧМ.

Сборная Грузии не сможет выйти на чемпионат мира 2026 года через стыковые матчи.

Грузины уступили Испании (0:4) в сегодняшнем отборочном матче, а Турция победила Болгарию (2:0).

Теперь Испания возглавляет группу E, набрав 15 очков с разницей голов «+19». У идущих вторыми турков 12 баллов и «+5». В последнем туре испанцы примут турок дома. Для прямого выхода на ЧМ-2026 турции нужно побеждать с разницей не меньше семи голов.

Грузия занимает 3-е место с 3 очками и потеряла шанс выйти на турнир. Болгария идет последней, не набрав ни одного очка.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
